TASR

Dnes o 18:44 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní P. Hámor smeruje na ďalšiu expedíciu, pokoriť chce dve osemtisícovky

Jeho spolulezcom v Himalájach bude opäť Horia Colibasanu z Rumunska, cieľom ich expedície je unikátny výstup.

Horolezec Peter Hámor, archivné foto. — Foto: TASR/Tomáš Halász

Poprad 15. marca (TASR) – Popradský horolezec Peter Hámor smeruje v piatok 16. marca na svoje ďalšie dobrodružstvo. Jeho spolulezcom v Himalájach bude opäť Horia Colibasanu z Rumunska, cieľom ich expedície je unikátny výstup. "Chceme ísť na Mount Everest a chceli by sme ho pretraverzovať zo severu na juh. V prípade dobrých podmienok, a ak všetko bude prebiehať tak ako má, by sme zároveň chceli pokračovať po hrebeni ďalej na Lhoce. Ak sa to podarí, tak to bude veľmi dobré," uviedol pre médiá Hámor.

Pre túto trasu sa rozhodli preto, že obe tieto osemtisícovky sú blízko seba a spája ich nádherný hrebeň. Cesty sú tam podľa Hámora vylezené, avšak ešte nikomu sa to nepodarilo skompletizovať v rámci jedného výstupu. "Tak to chceme skúsiť, či to naše telá vydržia a či to zvládneme fyzicky. Obaja s Horiom sme boli aj na Evereste aj na Lhoce, skúsenosti máme dosť, tak keď všetko klapne, ako má, mohlo by sa to podariť, konštatoval Hámor.

O tom, či sa to podarí, bude podľa neho rozhodovať viacero faktorov, najmä počasie, na to nadväzujúce snehové podmienky, ktoré môžu vziať horolezcom veľmi veľa energie a každá drobnosť ohľadom zdravotného stavu taktiež zaváži. "Tých psychických síl počas expedície ubúda a najdôležitejšie je mať dostatok mentálnej energie, aby sa človek odhodlal na takýto výstup vôbec vyraziť a skúsiť ho absolvovať," zdôraznil popradský horolezec, ktorý má ako prvý Slovák na svojom konte korunu Himalájí.

Prvýkrát bol na Mount Evereste (8848 metrov nad morom) v roku 1998 a podmienky na lezenie boli vtedy úplne iné. Váha materiálu bola oveľa ťažšia a vtedy šli klasickým starým expedičným štýlom, kde sa budovali tábory a fixovali cesty. "To bolo úplne odlišné. V roku 2013 sme boli s Horiom na Lhoce (8516 metrov nad morom), to už je bližšie tomu, čo máme teraz. Aj napriek tomu iba päťročnému rozdielu, ten vývoj výbavy a materiálu, z ktorého sa vyrába výstroj, išiel neuveriteľne dopredu. Materiály sú oveľa ľahšie a aj to je jedna z vecí, prečo sme si trúfli vôbec niečo také naplánovať. Pretože vieme, že sa dokážeme zbaliť na tých šesť dní tak, aby sme to boli schopní odniesť a preniesť cez vrchol Everestu," doplnil Hámor, pre ktorého je tento cieľ veľmi lákavý a na expedíciu sa teší.