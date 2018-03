Lenka Miškolciová

Dnes o 21:35 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovenský pár chcel navštíviť Kubu, skončil však na Antarktíde

Dobrodružná cesta z Kuby na Antarktídu v podaní dvoch odvážnych cestovateľov. Barbara a David vám prezradia, čo všetko sa dá zažiť na konci sveta.

BRATISLAVA 15. marca - V štúdiu sme privítali Hippie Panda Couple, dvoch mladých cestovateľov Barbaru a Davida. Aj vďaka svojej odvahe a túžbe plniť si sny sa vybrali na niekoľkomesačnú cestu po Južnej Amerike. „Začali sme na Kube, prešli sme do Kostarika, nasledovala Panama, potom Kolumbia, Ekvádor, Galapágy, Peru, Bolívia, Paraguaj, Uruguaj, Argentína, Antarktída, vracali sme sa cez Chile do New Yorku a cez Škótsko domov. Dokopy sme po Južnej Amerike cestovali deväť mesiacov.“ Obaja sa zhodli, že pozitívne ich prekvapila Kolumbia a nepríjemne ich prekvapila Bolívia. Predsudky pred Kolumbiou sú vraj neopodstatnené. Barbara a David sa cítili bezpečne a vďaka pohostinným a milým ľuďom, ako doma.

Foto: Hippiepanda Couple

Foto: Hippiepanda Couple

Cesta na Antarktídu

Cesta z exotickej Kuby na Antarktídu bolo spontánne rozhodnutie. Barbara a David majú na dni strávené na studenej Antarktíde nespočetné množstvo spomienok. Nič také ako mínus 50 stupňov Celzia sa však nekonalo. Ako obaja priznali teplota tam klesla najmenej na mínus 3 stupne Celzia. „Boli sme 12 dní na lodi. Dvakrát sme vyšli cez deň von. Mali sme dvojkajak, kde sme boli ja a David. Plavili sme sa pomedzi ľadovcov, boli sme aj na miestach, kde bolo počuť ako ľadovce praskajú. Bolo to krásne. Okrem toho sme chodili na pevninu, kde sme sledovali tučniaky a tulene. Boli sme tam v období, kedy si tučniaky robili hniezda, takže to bolo veľmi zaujímavé. Mohli sme sa tiež plaviť na zodiacoch. Každý deň sme niečo robili. Všetko sme natáčali, fotili. Užívali sme si každý jeden moment. Na Antarktíde sa dá aj plávať. Program bol jednoducho veľmi bohatý. Inak sme boli väčšinu času na lodi. Spali sme tam, stravovali sme sa priamo na lodi a vôbec sme nečakali, že to bude taký luxus. Na lodi sme mali aj jacuzzi.“ prezradila Barbara. Pár zostal príjemne šokovaný, keďže sa ako prezradili, pripravovali na sparťanské podmienky.

Foto: Hippiepanda Couple

Foto: Hippiepanda Couple

Foto: Hippiepanda Couple

Nevyspytateľná ako Tatra

Antarktídu prirovnali k našim Tatrám. Podmienky tam totiž boli veľmi nevyspytateľné a menili sa každú chvíľu. „Jednu hodinu svietilo slnko, potom sa zatiahlo, následne pršalo a snežilo. Najfascinujúcejšie boli obrovské hory, ktoré vystupovali z vody. Cítili sme, že tu keď sme, môžeme povedať, že sme na konci sveta.“ Expedičný tím, ktorý sa staral aj o Barbaru a Davida, prispôsoboval program a plavbu poveternostným podmienkam. Antarktída vie byť totiž dosť nebezpečná a je tu potrebný profesionálny prístup.

Foto: Hippiepanda Couple

Zo zamestnania odišli

David pracoval ako informatik a Barbara ako lekára. Obaja mali náročné, no zamestnania, ktoré sa jednoducho rozhodli opustiť. Samozrejme mali obavu, no rozhodli sa a neľutujú. „Mali sme veľké obavy, keďže sme chceli určitý systém opustiť. Ale povedali sme si, že ak nepôjdeme teraz na tú cestu, tak to možno budeme ľutovať. Mali sme našporené peniažky, ktoré by sme do cestovania chceli investovať,“ priznáva Barbara. „Bolo to asi najlepšie rozhodnutie v živote, aké sme spravili. Na tej ceste sme začali žiť,“ doplnil ju David.

David a Barbara majú odkaz pre všetkých, ktorí majú svoj sen. Netreba sa báť ale skúšať!

Foto: Hippiepanda Couple