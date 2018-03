TASR

Kandidátom Smeru-SD na premiéra je Peter Pellegrini

Pellegrini priznal, že v Smere-SD nebol jediný v hre o post nového premiéra.

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. — Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 15. marca (TASR) - Kandidátom Smeru-SD na nového predsedu vlády je vicepremiér Peter Pellegrini. Ten to oznámil potom, ako prezidentovi Andrejovi Kiskovi doručil podpisy 79 poslancov NR SR, ktorí podporujú novú vládu po ohlásenej abdikácii šéfa kabinetu Roberta Fica (Smer-SD).

Podľa Pellegriniho o 14. hodine zasadne vláda, ktorá odobrí vlastnú demisiu. Následne o 14.30 hod. by sa mal Pellegrini už aj s Ficom vrátiť ku Kiskovi. Prezident prijme abdikáciu Roberta Fica a do čela vlády vymenuje Pellegriniho. "Je to nesmierne náročné a priznám sa, že som dve noci poriadne nespal. Na druhej strane takúto ponuku som prijal a prijmem, ak má poverí pokusom zostaviť novú vládu prezident SR," uistil Pellegrini.

Podľa jeho slov rozdelenie ministerstiev medzi Smerom-SD, SNS a Mostom-Híd by v novom kabinete malo zostať zachované tak, ako je to v aktuálnej koaličnej zmluve. V kabinete však dôjde k personálnym zmenám, tie ale Pellegrini zatiaľ nekonkretizoval. "Všetko uvidíme v nasledujúcich hodinách," uistil.

Pellegrini priznal, že v Smere-SD nebol jediný v hre o post nového premiéra. "Pre mňa je to obrovská česť, ale aj obrovský záväzok, že nakoniec tú ponuku dali mne," poznamenal.

Na otázku, či bude vymenený aj policajný prezident Tibor Gašpar, Pellegrini odvetil, že je potrebné si počkať na nového ministra vnútra a jeho návrhy. "Počkajme si, či sa dnes udeje to, čo sa udiať má a ak áno, nastane proces rekonštrukcie vlády. Ak poverenie na jej zostavenie dostanem, tak je naším záujmom, aby zmeny vo vláde nastali v priebehu dní, nie týždňov či mesiacov," dodal.