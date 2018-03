TASR

Ryanair spustí v júni pravidelnú linku z Bratislavy do Turecka

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 15. marca (TASR) - Letecká spoločnosť Ryanair spustí od 28. júna tohto roku novú pravidelnú linku z Bratislavy do tureckého mesta Dalaman. Podľa hovorkyne bratislavského letiska Veroniky Ševčíkovej sa bude na linke lietať raz týždenne, a to každý štvrtok.

"Linka do Turecka je pritom už šiestou novou pravidelnou linkou, ktorú otvorí Ryanair z Bratislavy počas letného letového poriadku, ktorý bude platiť od konca marca do konca októbra 2018," doplnila Ševčíková.

Dopravca koncom marca spustí nové linky do Burgasu v Bulharsku, na Maltu, na Pafos na Cypre a do Solúna v Grécku. Následne od 1. júna otvorí novú linku do Eindhovenu v Holandsku a od 28. júna pridá pravidelnú linku do Dalamanu v Turecku. Ryanair takto po prvýkrát vstupuje na turecký trh. Okrem linky do Bratislavy spúšťa z Turecka aj linku do Dublinu.

"Letecká spoločnosť Ryanair bude z Letiska Milana R. Štefánika prevádzkovať počas tohto leta spolu 25 pravidelných liniek, čo je historicky najvyšší počet pravidelných liniek od začiatku pôsobenia dopravcu u nás od roku 2005," doplnil generálny riaditeľ letiska Jozef Pojedinec.