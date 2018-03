TASR

Dnes o 13:16 Putalová a Volko pokrstili Kroniku športu 2013-2017

Po jej obale poklepali štafetovými kolíkmi a symbolicky tak ďalej odovzdali štafetu. Publikácia totiž nadväzuje na tradíciu, ktorá sa začala pred dvadsiatimi rokmi, keď vyšla Kronika športu 1993-97.

Na snímke zľava slovenská šprintérka Iveta Putalová, generálna riaditeľka sekcie štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Božena Gerhátová, slovenský šprintér Ján Volko počas symbolického krstu publikácie Kronika športu 2013 - 2017, 15. marca 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 15. marca (TASR) - Do rúk športových priaznivcov sa v týchto dňoch dostáva publikácia Kronika športu 2013-2017. Knihu vo štvrtok slávnostne pokrstili atléti Ján Volko a Iveta Putalová, ktorí poklepali po jej obale štafetovými kolíkmi. Symbolicky tak ďalej odovzdali štafetu, publikácia totiž nadväzuje na tradíciu, ktorá sa začala pred dvadsiatimi rokmi, keď vyšla Kronika športu 1993-97.

Publikácia vyšla v spolupráci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydavateľstva Šport Press, Konfederácie športových zväzov SR a Národného športového centra. Päťročenka na 354 stranách sumarizuje kľúčové súťažné športové dianie na Slovensku aj v zahraničí za roky 2013-2017. Najväčšie problémy robili autorom stále sa meniace výsledky, napríklad v dôsledku dopingového škandálu zo ZOH 2014 v Soči. Štatistiky uzatvorili k dátumu 1. február 2018. "Som veľmi rád, že po niekoľkoročnej prestávke sa nám vracia do rúk kniha, ktorá je veľmi užitočnou a nepostrádateľnou pomôckou pre všetkých, ktorí sa potrebujú zorientovať v športových výsledkoch. Ďakujem všetkým, ktorí sa o jej vznik pričinili. Osobitne by som vyzdvihol generálnu riaditeľku sekcie štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Boženu Gerhátovú, ktorá ako prvá vyjadrila veľkú snahu a úsilie o to, aby sa obnovila tradícia Kroník športu a publikácia sa nám tak opäť dostala do rúk. Pre Slovenský olympijský výbor je česť, že môže participovať na jej vydaní," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave prezident SOV Anton Siekel.

Kroniku vydalo vydavateľstvo Šport Press, na jej zostavení sa podieľala takmer stovka športových odborníkov. "Myšlienka obnovenia vydávania Kroniky športu vznikla minulý rok, keď sme sa viacerí dlhoroční pracovníci v oblasti športu zhodli v tom, že je to úžasný projekt a bola by škoda, keby sme sa rozhodli v ňom nepokračovať. Neskôr by bolo totiž už veľmi ťažké zhromaždiť také množstvo športových faktov. Som veľmi rada, že sa podarilo po piatich rokoch vydávanie kroník obnoviť. Je to úcta všetkým, ktorí v minulosti participovali na tomto projekte, v prvom rade športovcom, ktorí museli pre výsledky vynaložiť obrovské množstvo práce," uviedla pre TASR Gerhátová.

Knižný rad bol v minulosti ocenený aj značkou Slovak Gold, teda najvyššou visačkou kvality. "Verím, že v ďalšom období nebude musieť čeliť takým problémom, aké ho na istý čas postavili mimo hru. Dovolím si vyjadriť vieru, že v Kronike športu 2018 budú mať veľmi významné miesto naše úspechy na februárových zimných olympijských hrách v Pjongčangu," dodal Siekel.