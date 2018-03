TASR

Fantastická Nasťa nestratila formu: V šprinte na 7,5 km v Nórsku suverénne PRVÁ

Fantastická Nasťa nestratila formu ani po úspešnej olympiáde. Výborné miesto však dosiahla aj Ivona Fialková.

Holmenkollen 15. marca (TASR) - Triumfom slovenskej biatlonistky Anastasie Kuzminovej sa skončil šprint 8. kola Svetového pohára. Na 7,5 km trati zdolala v nórskom Holmenkollene druhú Bielorusku Darju Domračevovú o 8,9 sekundy a Ukrajinku Juliju Džimovú o 29,2. V priebežnom hodnotení SP už predstihla Fínku Kaisu Mäkäräinenovú a v bodovaní šprintu sa v predstihu stala víťazkou tejto disciplíny. Úspech slovenského biatlonu umocnila 9. miestom Ivona Fialková, ktorá sa prvýkrát v kariére ocitla v top desiatke na 9. priečke (+1:00,4).

V mekke klasického lyžovania pokračoval súboj Fínky Mäkäräinenovej a Slovenky Kuzminovej o prvenstvo v SP. Pred holmenkollenským šprintom viedla severanka o 53 bodov a dvojnásobná olympijská víťazka práve v tejto disciplíne Kuzminová, v ktorej nazbierala v sezóne najviac bodov zo všetkých, sa snažila stratu zmierniť. Na trať sa vydala s číslom 13, Mäkäräinenová s 25 a pre slovenskú biatlonistku dopadlo porovnávanie v cieli výborne.

V Holmenkollene svietilo slnko a Kuzminová verila, že únavy z osláv olympijského zlata sa už zbavila. Najskôr strieľali jej najväčšie súperky, Dahlmeierová s tretím a piatym nepresným výstrelom vypadla z boja o pódium, Kuzminová so štvrtým vzhľadom na rýchly beh bola medzi najlepšími, na medzičase vynikala najviac Talianka Wiererová, prvý a piaty terč nevybielila Mäkäräinenová.

V polohe stojmo už Kuzminová mierila na víťazstvo. Vítkovú mrzel úplne posledný výstrel, potom si poradila so všetkými piatimi terčami Kuzminová a rozbehla sa za ďalším prenikavým úspechom v sezóne. Jej najväčšie súperky na ňu nemali, na 'stojke' sa čakalo hlavne na Wiererovú, Domračevovú, Džimovú, Öbergovú, no za slovenskou biatlonistkou, opäť na lyžiach najrýchlejšou, zaostali, či už v behu, alebo na strelnici. Pre Kuzminovú, osobnosť ZOH v Pjongčangu s tromi medailami, to bolo šieste víťazstvo v sezóne, 13-te v kariére, vrátane troch zlatých na ZOH. V hodnotení šprintu sa už v predstihu stala celkovou víťazkou a premiérovo naplno vynikla v SP v individuálnej disciplíne.

Ďalšie slovenské biatlonistky sa medzi 97 štartujúcimi presadili s rozdielnou úspešnosťou. Paulína Fialková so streľbou 2-1 za očakávaním zaostala, jej mladšia sestra Ivona Fialková sa zasa vyznamenala bezchybnou streľbou a vytvorila si kariérne maximum, keď sa prvýkrát objavila v top desiatke.