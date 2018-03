Glóbus za super-G patrí Weiratherovej, Goggiovej piaty triumf

TASR

Slovenka Petra Vlhová v Aare neštartovala.

Lichtenštajnská zjazdárka Tina Weiratherová.

Aare 15. marca (TASR) - Lichtenštajnská lyžiarka Tina Weiratherová získala malý glóbus za super-G Svetového pohára. Stačilo jej k tomu šieste miesto vo štvrtkových finálových pretekoch vo švédskom Aare.

Súťaž vyhrala Talianka Sofia Goggiová a slávila svoj piaty triumf kariéry na podujatí SP. Nemka Viktoria Rebensburgová na druhej priečke zaostala 32 stotín, tretia bola Američanka Lindsey Vonnová (+0,53 s). Slovenka Petra Vlhová neštartovala.

Weiratherová šla do finále so sľubným náskokom 46 bodov na Laru Gutovú a v prípade víťazstva svojej rivalky potrebovala skončiť aspoň tretia. Švajčiarka sa postavila na štart v situácii, keď mala všetko vo vlastných "nohách", lebo vydarenou jazdou by Weiratherovú posunula za pódium. Lenže Gutová krátko po štarte nezvládla zatvorenú kombináciu bránok a spadla, takže o malej guli sa rozhodlo ani nie v polovici súťaže. Veľmi skoro sa súťaž skončila tiež pre olympijskú víťazku Ester Ledeckú, Češka mala veľmi nádejný prvý medzičas, ale hneď po ňom príliš priamo vošla do prelomovej bránky a súťaž nedokončila.