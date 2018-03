TASR

Dnes o 11:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dvojgólový Vittek po postupe v SP: Dostať 3 góly je neakceptovateľné

Najlepší strelec slovenskej reprezentácie skóroval v prebiehajúcej edícii Slovnaft Cupu už sedemkrát.

Na archívnej snímke uprostred Róbert Vittek. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 15. marca (TASR) - Futbalisti obhajcu Slovana Bratislava postúpili do semifinále 49. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2017/18. V stredu si v gólovej prestrelke 4:3 poradil na Pasienkoch s druholigovým Liptovským Mikulášom. Dvoma gólmi sa blysol útočník Bratislavčanov Róbert Vittek.

Najlepší strelec slovenskej reprezentácie skóroval v prebiehajúcej edícii Slovnaft Cupu už sedemkrát. "Sme radi, že sme postúpili, to je však asi jediné, čo nás teší. Fanúšikovia síce videli sedem gólov, ale určite nie je dobré, že sme trikrát inkasovali. Mojou úlohou ako jedného z lídrov tímu je, aby som aj v náročných chvíľach ťahal ostatných. Bol by som rád, keby tých lídrov bolo v kabíne viac, aby sme tých mladších hráčov potiahli dopredu. Myslím si, že v druhom polčase to bol z našej strany lepší výkon. Ukázali sme chcenie a charakterovú vlastnosť, že sme až do konca išli do gólu. Nemôžeme však dostať tri góly, to je neakceptovateľné," povedal Vittek pre oficiálny klubový web.

Útočník ŠK si pripísal šiesty štart v základnej zostave Slovana v prebiehajúcej sezóne. Na svojom konte má osem gólov, z toho sedem v Slovnaft Cupe. "Keď ma tréner pošle do hry, tak vždy idem naplno a chcem sa strelecky presadiť. V pohári mám väčšiu minutáž ako v lige, ale beriem to ako fakt. Samozrejme, vždy sa mi lepšie hrá od začiatku, keď mám priestor dostať sa do šancí. Úprimne poviem, že vôbec neregistrujem, koľko gólov som v pohári dal. Zaujíma ma len to, aby sme sa do Európy dostali práve cez Slovenský pohár," dodal.

Slovanistov už v nedeľu o 15.20 h čaká ligový šláger s Dunajskou Stredou. "Možno je dobré, že sme si ten slabší deň vybrali včera a som presvedčený, že v nedeľu podáme úplne iný výkon. Súboj s Dunajskou Stredou bude veľmi dôležitý. Chceme zdolať tradičného rivala a po prehre v Žiline sa vrátiť na víťaznú vlnu. Verím, že vo väčšom počte prídu aj naši fanúšikovia, pre ktorých je pripravený pekný program. Snáď si prídu na svoje pred zápasom i potom priamo počas neho," uzavrel 35-ročný hráč.