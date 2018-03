TASR

Dnes o 11:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Druhú časť monobloku v bojnickej nemocnici dokončia asi v máji

Časť z pôvodne niekoľko rokov nedokončeného monobloku, blok G firma odovzdala nemocnici do predčasného užívania ešte koncom októbra minulého roka.

Pohľad na nedobudovanú časť nemocnice 8. marca 2017 v Bojniciach. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bojnice 15. marca (TASR) - Druhú časť rekonštrukcie monobloku v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach by mal dodávateľ dokončiť v máji. Informovala TASR hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Veronika Rezáková.

Časť z pôvodne niekoľko rokov nedokončeného monobloku, blok G firma odovzdala nemocnici do predčasného užívania ešte koncom októbra minulého roka. Po stavebnej stránke čiastočne dokončila deväť operačných sál a tri lôžkové oddelenia, chirurgické so 17, ortopedické so 17 a jednotku intenzívnej starostlivosti s 13 posteľami. Sály mala nemocnica podľa prvotného plánu začať využívať na začiatku tohto roka. "Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa prvotného vybavenia sál, od jeho ukončenia závisí aj termín odovzdania tejto časti monobloku do užívania," ozrejmila Rezáková.

Po stavebnej stránke dokončenom bloku G ešte zrealizuje dodávateľ stavebné úpravy. "Aktuálne sa spisujú posledné práce, ktoré je potrebné vykonať, aby bola celá stavba skolaudovaná," doplnila hovorkyňa TSK.

Súčasťou rekonštruovaného bloku F by malo byť očné oddelenie, onkologický stacionár, oddelenie jednodňovej starostlivosti a centrálna pooperačná jednotka intenzívnej starostlivosti.

So stavebnými prácami začala trenčianska firma Keraming v marci minulého roka. Investíciu financuje TSK zo svojho rozpočtu, stavebné práce a vybavenie ho vyjdú na asi 13 miliónov eur.

S investíciou v podobe výstavby operačných sál a rekonštrukciou monobloku začalo ešte v roku 1999 Ministerstvo zdravotníctva SR a zo štátneho rozpočtu preinvestovalo do konca roku 2003 dovedna 144 miliónov slovenských korún, čo je v prepočte asi 4,779 milióna eur. V roku 2004 sa však realizácia investičnej akcie pozastavila. Nemocnica prešla v januári 2003 do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorý v roku 2010 chcel dostavbu sál financovať z fondov Európskej únie, s projektom však neuspel.