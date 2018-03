TASR

Stogólový Messi režíroval v LM postup Barcelony, Conte: Krutý výsledok

Futbalisti Barcelony v stredu večer zdolali Chelsea Londýn 3:0 a jedenástykrát v rade sa prebojovali do štvrťfinále európskeho pohára číslo jeden.

Útočník Barcelony Lionel Messi sa raduje zo svojho gólu v odvetnom zápase osemfinále Ligy majstrov FC Barcelona - FC Chelsea Londýn v Barcelone 14. marca 2018. — Foto: TASR/AP

Bratislava 15. marca (TASR) - Futbalisti Barcelony mali pred tromi týždňami v Londýne namále a iba s veľkou dávkou šťastia si do domácej osemfinálovej odvety Ligy majstrov 2017/18 priniesli nádejný výsledok 1:1. Ten v stredu večer pretavili do postupu cez Chelsea, ktorú na Camp Nou zdolali 3:0 a jedenástykrát v rade sa prebojovali do štvrťfinále európskeho pohára číslo jeden.

Dvoma gólmi pokoril súpera Lionel Messi. Pre argentínskeho útočníka to boli v LM presné zásahy s poradovými číslami 99 a 100. Okrem nich bol Messi režisérom rýchlej akcie z 20. minúty, na konci ktorej bol Ousmane Dembélé. Katalánci sú tak stále v hre o ich šiesty titul európskeho šampióna v klubovej histórii.

Chelsea ani v odvete nebola horším tímom, s domácimi držala krok v držaní lopty i čo sa týka celkového počtu streleckých pokusov, ale zradila ju efektivita. "Šťastie nás dnes obišlo veľkým oblúkom. Vytvorili sme si veľa šancí na strelenie gólu, ale ani jednu sme nepremenili. Na začiatku druhého polčasu Alonso nie vlastným pričinením skončil na zemi v súperovej šestnástke, myslím, že rozhodca mal odpískať jedenástku. Keby sme znížili na 1:2, mohli sme vyvinúť na domácich väčší tlak. Výsledok je pre nás krutý a rozhodne nezodpovedá priebehu stretnutia. Inkasovali sme rýchly gól, ale potom sme sa snažili hrať náš futbal. Boli sme väčšiu časť zápasu lepší," zhodnotil duel kouč "The Blues" Antonio Conte.

Pre jeho náprotivka Ernesta Valverdeho je vykúpenie mať v mužstve Messiho, na pozápasovej tlačovej konferencii opäť nešetril chválospevmi na jeho adresu. "Je luxus mať ho v tíme. Každá ofenzívna akcia Lionela zaváňa nebezpečenstvom pre obranu súpera, vždy dokáže vytvoriť nejakú hrozbu. Víťazstvo 3:0 nás veľmi teší, ale treba povedať, že sa nerodilo ľahko. Chelsea ukázala, že má veľmi dobrých hráčov. Bol to pre nás jeden z najťažších zápasov v tejto sezóne," citovala stránka uefa.com slová kormidelníka Barcelony.

Kapitán Andres Iniesta už získal v kariére veľké množstvo pohárov, štyrikrát vyhral s Barcelonou Ligu majstrov, zdvihnúť "ušatú trofej" nad hlavu piatykrát však stále považuje za veľkú motiváciu. "Samozrejme, že víťazstvá v tejto súťaži nikdy neomrzia. Bude to tento rok ťažké, ale keď minimalizujeme chyby, môžeme to dokázať," vyhlásil 33-ročný špílmacher. Aj on vyzdvihol prínos Messiho pre mužstvo: "Lionel je hráč, ktorý dokáže spraviť rozdiel v každom zápase. Dnes bol pri všetkých góloch. Je ako z inej planéty." Podľa informácie agentúry AP sa Iniesta rozhodne do 30. apríla, či bude pokračovať v kariére na Camp Nou.

Do štvrťfinále LM už skôr postúpili obhajca trofeje Real Madrid, FC Liverpool, Manchester City, Juventus Turín, AS Rím, FC Sevilla a Bayern Mníchov. Žreb štvrťfinále je na programe v piatok 16. marca o 12.00 SEČ v Nyone, už sa v ňom môžu stretnúť aj dva kluby z rovnakej krajiny. V tejto osmičke je päť bývalých európskych majstrov, ktorí majú na konte spolu 29 triumfov v LM, resp. EPM.