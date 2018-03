Inzercia

Dnes o 10:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Kam vycestovať v zime za slnkom?

Hoci sa zima pomaly ale iste blíži ku svojmu koncu, nízke februárové teploty ukázali, že ešte má nejaké esá v rukáve. A posledné zimné týždne sú práve tie najnáročnejšie. Zima už trvá niekoľko mesiacov, nedostatok slnka sa začína prejavovať nedostatkom energie a dobrej nálady. Každý deň pozeráme do kalendára a do okna, hľadajúc tam prvý jarný deň. Niektorí však odmietajú trpezlivo čakať, kým príde slnko, a v duchu hesla „keď nejde Mohamed k hore, musí ísť hora k Mohamedovi“ sa vydávajú za slnkom tam, kde sa práve nachádza. Kde to je?

Rio de Janeiro

Horúce rytmy samby, slnečná Copacabana, farbami hýriaci karneval, slávny štadión Maracana, futbal, nádherné ženy a celoročné teplo. Dokonalosť? To určite. Rio de Janeiro je síce mestom obrovských rozdielov – vysoká kriminalita, chudobné slumy a množstvo problémov na každom kroku si priam vyžadujú poistenie na dovolenku – ale je to jedno z miest, ktoré treba aspoň raz za život zažiť. A kedy je lepšia príležitosť, ako práve v zime? Január, február a marec patria v Riu medzi najteplejšie mesiace, priemerné teploty sa tu vtedy šplhajú k 30 stupňom Celzia.

Omán

Omán je neprávom opomínaná krajina na juhovýchodnom cípe Arabského polostrova. Ostáva trošku v tieni susedných Spojených arabských emirátov, ktoré svojimi megalomanskými mestami Dubaj či Abú Zabí lákajú milióny turistov ročne. Omán však bez problémov ukojí aj náročné cestovateľské chúťky a bezpečne naplní túžbu po slnku. Zimné mesiace, končiace sa februárom a marcom, sú v Ománe najpríjemnejšie. Vyhnete sa neznesiteľným arabským štyridsaťstupňovým horúčavám a užijete si takmer až stredomorské podnebie. Od decembra do marca sa takisto môže stať, že zažijete prehánky alebo dážď, v týchto častiach sveta nie práve častý úkaz. Ak chcete zažiť atmosféru čarovného Maskatu, ktorá je ako vystrihnutá z rozprávok Tisíc a jednej noci, nádherné púštne scenérie, komfortné prímorské letoviská či tradičné rybárske osady, Omán je tou správou voľbou.

Langkawi

Ostrovy v Adamanskom mori pri malajzijskom pobreží, blízko hraníc s Thajskom, sú vo svete už dlho známou destináciou. V našich končinách ešte stále hrá prím nie až tak vzdialený thajský Phuket, ale malajzijské súostrovie s hlavným ostrovom Langkawi by ste určite nemali prehliadnuť. Práve od decembra do marca je na ostrove obdobie sucha, takže sa vyhnete daždivým dňom. Vychutnáte si tak horúce a vlhké podnebie typické pre túto časť sveta. Nádherné pláže s bielym pieskom, kúpanie v príjemnom Andamanskom mori, množstvo príležitostí na lacné a skvelé ubytovanie, výborná domáca kuchyňa, to všetko na tomto ostrove nájdete.

Mozambik

Aké by to bolo, keby sme spomínali slnko a vynechali Afriku? Mozambik, rozprestierajúci sa na juhovýchodnom pobreží priamo oproti ostrovu Madagaskar, je zatiaľ neobjavenou perlou na čiernom kontinente. Mozambické pláže obmývané Indickým oceánom sú ako vystrihnuté z dovolenkových katalógov, ba ešte o niečo dokonalejšie. Mozambik má čo ponúknuť milovníkom histórie, vodných športov, čistých pláži alebo nekonečných pieskových dún. Ideálne obdobie na návštevu začína približne v druhej polovici marca. Ak teda chcete odcestovať z posledných zimných dní a vrátiť sa do jarného počasia, odporúčame práve túto africkú krajinu.

Opatrní buďte všade

Cestovanie za zimným slnkom nás často zavedie do končín až na druhej strane sveta. To so sebou prináša isté riziká. Kým v Chorvátsku alebo Taliansku sme ešte v Európe a pár hodín cesty autom od domova, v spomenutých destináciách sme tisícky kilometrov ďaleko. O to dôležitejšie je myslieť na opatrnosť. Ak sa niečo prihodí, budete sa musieť spoľahnúť len na seba, v cudzej a ďalekej krajine s úplne inými zvykmi, tradíciami a právom, ktoré nespojuje jedna európska legislatíva.

