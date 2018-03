TASR

LIGA MAJSTROV: FCB do štvrťfinále, Chelsea padla, Messiho 100 gólov

Začiatok druhého polčasu priniesol vzrušujúce divadlo, so šancami na oboch stranách.

Brankár Barcelony Marc-Andre ter Stegen(vľavo) chytá vysokú loptu pred útočníkom Chelsea Olivierom Giroudom v odvetnom zápase osemfinále Ligy majstrov FC Barcelona - FC Chelsea Londýn v Barcelone 14. marca 2018. — Foto: TASR/AP

Bratislava 15. marca (TASR) - Futbalisti FC Barcelona skompletizovali v stredu zoznam štvrťfinalistov Ligy majstrov 2017/2018. V odvetnom osemfinále na Camp Nou zvíťazili nad úradujúcim anglickým šampiónom Chelsea Londýn rozdielom triedy 3:0. V prvom zápase na Stamford Bridge sa zrodila remíza 1:1. Dvoma gólmi pokoril súpera argentínsky útočník Lionel Messi, pre ktorého to boli v LM góly s poradovými číslami 99 a 100.

Skóre otvoril už v 3. minúte Messi. Po jeho akcii sa k nemu opäť dostala lopta vo vnútri šestnástky a z ostrého uhla trafil presne medzi nohy brankára "The Blues" Courtoisa. Na 2:0 zvýšil po rýchlej Messiho akcii v 20. minúte francúzsky krídelník Ousmane Dembélé, vôbec jeho prvým gólom za "Blaugrana". Hosťujúci zverenci talianskeho kouča Antonia Conteho nehrali zle, boli aktívni, no chýbal im väčší pokoj v zakončení ako pri vniknutí Kanteho do pokutového územia a jeho nepresnej strele. Hostia mohli ešte do prestávky znížiť, ale Alonso trafil z dobrej pozície z priameho kopu iba ľavú tyč ter Stegenovej brány.

Začiatok druhého polčasu priniesol vzrušujúce divadlo, so šancami na oboch stranách. Zatĺcť klinec do rakvy hostí mohol v 48. minúte Suarez, ale jeho projektil Courtois nohami vyrazil. Potom slovinský arbiter Skomina neodpískal v prospech hostí pokutový kop po zákroku Piqueho na Alonsa. Chelsea musela hrať ofenzívne, ale v 64. minúte opäť predviedol svetovú extratriedu Messi, hodil si loptu okolo dvoch protihráčov a opäť medzi nohy belgického brankára zvýšil na 3:0. Bol to jeho jubilejný 100. presný zásah v prestížnej súťaži. Potom sa už rozhodnutý duel dohrával, vyše 90.000 divákov na štadióne ešte videlo niekoľko zaujímavých okamihov, skóre sa ale už nezmenilo, hoci hlavičku Rüdigera zastavila v 90. minúte až horná žrď domácej brány.

Katalánci sú tak stále v hre o ich šiesty titul európskeho šampióna v klubovej histórii. Suverénny líder La Ligy postúpil do štvrťfinále LM už rekordný jedenástykrát za sebou.

Do elitnej osmičky už skôr postúpili obhajca Real Madrid, FC Liverpool, Manchester City, Juventus Turín, AS Rím a FC Sevilla. V prvom stredajšom zápase nemecký majster Byern Mníchov vyhral v Istanbule nad Besiktasom 3:1 a je vo štvrťfinále siedmykrát za sebou. Žreb štvrťfinále je na programe v piatok 16. marca v Nyone, už sa v ňom môžu stretnúť aj dva kluby z rovnakej krajiny.