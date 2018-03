Inzercia

Podnikanie na Slovensku nebolo nikdy jednoduchšie

Uvažujete nad tým, že začnete podnikať? No chýba vám nápad a neviete sa presadiť?

Človek s túžbou podnikať nemusí mať hneď na začiatku predstavu o tom, v akej sfére sa chce realizovať. Stačí finančný kapitál, ktorý vie mnohé veci značne uľahčiť a urýchliť. Možno ste sa ešte nestretli s ponukou na predaj sro s DPH, no ich jednoznačnou výhodou je to, že sú registrované ako platca DPH. Kúpou tejto spoločnosti sa vyhnete zložitému a zdĺhavému procesu, ktorým sa bežne registrujete k DPH. Samotný proces môže trvať viac ako 90 dní a ani po tomto vyčerpávajúcom vybavovaní nie je isté, či registráciu k DPH daná spoločnosť získa.

V prípade, že sa rozhodnete spoločnosť si kúpiť, máte určité záruky, ktoré inak nezískate. Predávajúci by mal vám zmluvne garantovať, že spoločnosť, ktorú vám predáva nemá žiadne dlhy a záväzky. Spoločnosť by mala mať taktiež splatené základné imanie. Následne obdržíte aj kompletnú účtovnú a zmluvnú dokumentáciu k firme. No predovšetkým si dajte pozor na to, že spoločnosť, ktorú kupujete sa nenachádza v žiadnych súdnych sporoch.

Ak sa už rozhodnete, že si spoločnosť kúpite, najlepšou voľbou je zobrať ponuku spoločnosti s históriou. Takomto prípade si teda kupujete firmu, ktorá už má na trhu meno. Má vlastnú značku a vy sa nemusíte báť toho, že by ste pôsobili nedôveryhodne. Tieto spoločnosti vám vedia aj zmluvne ošetriť prípadné riziká.

Neviete kam umiestniť svoju firmu?

Dnes sa dá kúpiť už takmer hocičo, rovnako to platí aj pri sídlach firiem. Existujú spoločnosti, ktoré poskytujú adresy sídla spoločnosti. Tieto služby využívajú najmä majitelia firiem žijúcich mimo Bratislavy a zahraniční vlastníci, ktorým ide predovšetkým o vyššiu prestíž s lukratívnym miestom firmy. Okrem toho, že vaša firma bude mať sídlo na neobyčajnej adrese, táto služba v sebe zahŕňa aj prijímanie a uschovávanie písomností zasielaných na adresu.

Ponúk a možností je dnes naozaj mnoho. Stačí si len vybrať a hor sa do podnikania.