Dnes o 17:04 Cestné komunikácie na Slovensku

Naše cestné komunikácie nebývajú vždy v najlepšom stave. Šoféri sa na cestách rozčuľujú nad mnohými vecami. Či už sú to výmole na cestách, neodhrnutý sneh alebo neustále hliadkujúci policajti.

Cestná komunikácia je vo všeobecnosti určená na pohyb dopravných prostriedkov, chodcov a rovnako aj cyklistov. U nás, na Slovensku v rámci rýchlostných ciest rozoznávame, diaľnice, rýchlostné cesty a cesty. Človek, ktorý sa rozhodne vyraziť na cesty a teda sadne za volant, by mal vedieť predvídať. Nikdy nevie, koho na cestách stretne. Či už to budú neohľaduplní vodiči, alebo chodci, ktorí nevnímajú svet okolo seba. Niektoré veci vodiči na cestách ovplyvniť dokážu, iné zase nie. Správne osvetlenie cestných komunikácií je vec, ktorú má v réžii správa mesta, alebo obce. Preto najmä v menších obciach a mestách treba dbať na to, že sa môžu vyskytovať popri cestách neosvetlení chodci. V takom prípade dbajte na zvýšenú opatrnosť. No správne osvetlenie ciest neovplyvňuje len vodičov. Rovnako ovplyvňuje aj kvalitu životného prostredia. Správne osvetlenie v prvom rade zvyšuje bezpečnosť, večernú atmosféru robí atraktívnejšou a v konečnom dôsledku prispieva k energetickej a ekonomickej úspore prevádzkových nákladov samosprávy.

Servis vášho auta je dôležitý

Naše cestné komunikácie nie sú ideálne. Autá sa poškodzujú a následne sa opotrebúvajú aj cestné komunikácie. Ide tak teda o začarovaný kruh, ktorý nemá konca-kraja. No v každom prípade by nepríjemnosti na cestách mohla zmierniť ohľaduplnosť vodičov. Nie všetky cesty sú určené pre rozmerné a ťažké autá. V tom prípade netrpia len cesty, ale aj ľudia, ktorí v blízkosti týchto ciest bývajú. Majitelia objemnejších áut by mali v prvom rade myslieť na samotnú hmotnosť svojho auta a dbať na to, že nie všetky cestné komunikácie sú pre nich určené. Na to, aby zistili majitelia hmotnosť svojho vozidla slúži systém na váženie áut. Svoje auto v každom prípade vybavte LED H7 do auta.

Na cestách je dôležité myslieť na opatrnosť, tej nie je nikdy dosť.