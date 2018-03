Inzercia

Žite zdravo, žite fitness life!

Cvičenie je základným predpokladom pre zdravé telo a zdravého ducha. Jedným zo základných a najdôležitejších prvkov cvičenia je kardio cvičenie. Čo to je a čo k tomu potrebujete?

Už od malička počúvame od rodičov, starých rodičov, lekárov a mnohých iných ľudí, že na to, aby sme boli zdraví, musíme cvičiť. To je nepochybne pravda a keby sme tieto rady všetci poctivo dodržiavali, výrazne by ubudol počet ľudí zomierajúcich na ochorenia spôsobené nezdravým životným štýlom, ktorých je fakt veľmi veľa. Keď všetci vieme, aké je cvičenie zdravé a prospešné, prečo ho stále tak veľa ľudí zanedbáva? Dôvody alebo iným slovom výhovorky, pozná asi každý z nás – nedostatok času, chýbajúca motivácia a podobne. Tu platí staré známe, kto chce, cestu si nájde. Tým, ktorí sa nedokážu odhodlať začať cvičiť, potom zostáva len závidieť a plakať nad vyšportovanými telami kamarátov, ktorí sa na cvičenie odhodlali. Keď sa však rozhodnete začať cvičiť, máte dve možnosti – buď sa vrhnete na tvrdé posilňovanie s ťažkými váhami alebo na kardio cvičenie, ktoré je prospešné pre celkový rozvoj zdravia.

Že vonku je zima?

Keď sa povie kardio cvičenie, mnohí si predstavia bicykel, ľudí, ktorí večer behajú po hrádzi a podobne. Áno, presne to je základná forma kardio cvičenia. Vonkajšie podmienky sú však často nie práve najvhodnejšie na vykonávanie kardio cvičenia, preto je tu druhá, často výhodnejšia možnosť, interiérové kardio. Tu zohrávajú hlavnú rolu 3 najzákladnejšie kardio stroje – bežecký pás, eliptický trenažér a rotoped. Rotoped, alebo iným slovom stacionárny bicykel, je ideálnym riešením pre nadšených cyklistov, ktorí chcú trénovať počas celého roka, ale aj ľudí, ktorí sa chcú nejaký kardio stroj do obývačky. Rotoped je skladný, jednoduchý, ale poskytne vám veľmi efektívny tréning. Druhou voľbou je eliptický trenažér, ktorý okrem nôh zapája do činnosti aj ruky, pohyb tak vykonáva viac častí tela. Treťou možnosťou je starý známy bežecký pás, ktorý poznáme asi všetci. Keď vonku prší a fúka, bežecký pás vám umožní jednoducho absolvovať dennú porciu kilometrov v pohodlí domova. Už dlhšie načakajte, zaobstarajte si jeden z kardio strojov aj vy a žite zdravšie ako kedykoľvek predtým!