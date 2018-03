Podnikanie – zarábanie pre všetkých?

Inzercia

Slovo podnikanie sa často viaže s veľkými peniazmi, je však skutočne pre každého? Čo musíte vedieť a spĺňať na to, aby ste boli úspešní v podnikaní?

Počúvame to všetci. Kedykoľvek príde reč na boháčov, vždy sa pri nich objaví slovo firma, podnikanie, podnikateľ a podobne. Prečo je tomu tak? Bežný zamestnanec má jednu veľkú nevýhodu, a to obmedzenú výšku zárobku. Existujú predpisy o maximálnom možnom počte nadčasov a odpracovaných hodín, nech sa už teda ako zamestnanec akokoľvek snažíte tvrdo pracovať, možno budete mať v konečnom dôsledku väčší plat ako vaši menej aktívni spolupracovníci, vždy však bude ohraničený nejakou maximálnou sumou, ktorú nemôže prekročiť. Pri podnikaní takéto stropy neexistujú, môžete pracovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni a výška vášho zárobku závisí od len od vašej šikovnosti. Podnikateľ tak môže zarobiť menej alebo rovnako ako bežný zamestnanec, ale aj niekoľkonásobne viac. Z toho vyplýva jedno – ak chcete byť bohatí, najlepším riešením je začať podnikať. Čo však k tomu potrebujete?

Ťažké začiatky

Na podnikaní sú najťažšie prvé fázy, teda naštartovanie podnikania tak, aby začalo zarábať. Začiatky podnikanie sú tiež časom, kedy pracujete najviac. Na úplnom začiatku musí byť nápad, nájdenie riešenia, ako nápad zrealizovať, hľadanie spolupracovníkov, dodávateľov, vhodných priestorov, v neposlednom rade marketing a vybavovanie všetkej administratívy, teda založenie spoločnosti, dane a podobne. Je to ťažká cesta, tá však neskôr môže priniesť želané ovocie. Mnoho ľudí, ktorí sa vrhnú do podnikania, to po pár mesiacoch zabalia, lebo očakávali veľké výsledky, ktoré sa však tak skoro nedostavili. Vyhrávajú tak tí, ktorí sú odvážni, neboja sa riskovať a najmä majú trpezlivosť a vedia, že bohatstvo väčšinou neprichádza len tak zo dňa na deň. Po tom, ako sa firma zabehne, je dobré nájsť si ľudí, ktorí za vás budú riešiť mnohé veci týkajúce sa chodu firmy. Na začiatku ste na to možno nemali peniaze, keď sa však firma rozbehne, je dobré najať si odborníkov, ktorí vás odbremenia od zbytočnej práce.