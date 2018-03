TASR

Dnes o 15:57 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Zvolenskí hokejisti si proti Žiline veria so slovami pomsta je sladká

Jeden z najlepších strelcov 'rytierov' Rastislav Špirko vyzdvihol veľké odhodlanie tímu v Košiciach a na tom by malo mužstvo stavať aj v play off.

Obranca Zvolena Ján Ťavoda, archívna snímka. — Foto: TASR/Dušan Hein

Zvolen 14. marca (TASR) - Zvolenčania si pred štvrťfinálovou sériou Kaufland play off hokejovej Tipsport ligy veria. Skončili druhí, chceli byť prví, dosť zápasov, hlavne v záveroch, ako sami pripomínajú, zbabrali. Presne načasované víťazstvo na košickom ľade, ktoré im určilo súpera zo Žiliny, im však zdvihlo sebavedomie do primeranej a aj želateľnej výšky.

Tréner Peter Mikula napĺňa svoje poslanie pod Pustým hradom zatiaľ dosť presvedčivo. ""Nám šlo v Košiciach o dosť, niekoľko zápasov sme predtým nezvládli a mohli sme klesnúť aj na štvrté miesto. Nakoniec z toho vzniklo druhé miesto, čo nás potešilo."

Efektívnosť v rozhodujúcich fázach, dobré nohy, korčuľovanie, ofenzívny hokej, na aký si Zvolenčania navykli, tak znejú priority mužstva i trénera pred play off. V hráčskej kabíne sa rozpráva aj o pomste, ktorá by mala byť za trpký vlaňajšok sladká. "Každý si musí plniť povinnosti, aby nám zápasy neutiekli," zdôrazňuje Peter Mikula. "Máme súpera, ktorý nám v priebehu sezóny nesedel. Musíme si s tým poradiť, za vlaňajšok máme čo vracať, predpokladám, že to bude zbytočne aj o nervoch. Osobne si myslím, že z hľadiska kvality kádrov štvrťfinálové zápasy zvládneme."

Obranca Ján Ťavoda môže čerpať aj zo spomienok i zo svojej nebojácnosti riešiť situácie razantne, čo sa zatiaľ prejavilo v jasnej nadvláde trestných minút. "Po nevydarenom zápase s Trenčínom sme si povedali, že musíme záver základnej časti zvládnuť víťazne a hrať v Košiciach tak ako v play off. Každý musel do bodky plniť príkazy trénera a bolo to vidno. Nerobili sme hlúpe chyby, súpera do ničoho nepustili. Vyskytnú sa aj situácie, keď treba rukavice zhodiť, ja nie som čistokrvný bitkár, skôr na ochranu, keď sa niečo zomelie a spoluhráč pomoc potrebuje. Ak však k bitke dôjde, tak sa jej nebránim."

HKM Zvolen mieri v tejto sezóne vysoko. "Cieľ sme mali vyhrať základnú časť, vyplývalo to jednoznačne z toho, aké sa u nás vo Zvolene nastavili podmienky," odhodlane pripomína Ján Ťavoda. "Nakoniec je aj druhé miesto pekné, ak postúpime cez prvé kolo, opäť budeme môcť začať doma, a to je dosť dôležité. Čo sa týka Žiliny, neviem ako chalani, ale mne sa proti nej hrá vždy dobre, či už vonku, alebo doma. Hrával som tam, ja som na ten kostol, čo tam majú, zvyknutý, a myslím si, že ani u chalanov nejaký blok zo Žiliny nevznikol, aj keď nám niektoré zápasy proti nej nevyšli. Obdobie, keď som v Žiline pôsobil, bolo jedno z tých lepších v kariére, bolo tam fajn, no ja som sa chcel posunúť trochu vyššie. Väčšie ambície tam nemali, len si zahrať play off. Teraz sa vo Zvolene skloňuje titul, čo každému z nás vo vývoji len prospeje."

Ján Ťavoda si spomenul aj na playoffovú sériu v minulej sezóne proti Zvolenu, keď ešte obliekal dres Žiliny. "Išli sme do nej ako favorit a príliš sme sa proti nemu napracovali. Mal veľa zranených hráčov a to, s čím sa trápil, nás potom dobehlo v sérii proti Nitre, keď sa nám zranili v podstate piati hráči. Bol to zlom, inak by sme ju asi viac potrápili. Kamaráti mi v Žiline zostali, vtedy som si najviac užil v partii s Lukášom Handlovským, Marekom Hovorkom, Radimom Hruškom, nejaké naťahovačky určite budú, ale nič dramatické."

Jeden z najlepších strelcov 'rytierov' Rastislav Špirko vyzdvihol veľké odhodlanie tímu v Košiciach a na tom by malo mužstvo stavať aj v play off. "Tých zbabraných zápasov v základnej časti bolo veľmi veľa, museli sme sa z nich poučiť a sme veľmi radi, že pred vyraďovacou fázou sme sa ukázali v pravom svetle. Uvedomujeme si, že play off je nevyspytateľné a niet ľahkého súpera. Faktom je, že ideme na Žilinu, párkrát nad nami vyhrala, o to viac sa žiada od nás pokora, ale samozrejme aj veľké odhodlanie. Budú to zápasy ťažké, treba sa sústrediť od prvej minúty až do úplného konca. My sme sa zabrzdili v zápase s Trenčínom, v kabíne sme si vzápätí vyčistili stôl a myslím, že sme sa na play off dobre naladili."