TASR

Dnes o 15:32 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hokej: Novozámčania si na Nitru veria

V minulej sezóne vyradil Novozámčanov neskorší majster z Banskej Bystrice 1:4 na zápasy. Tentoraz by radi dosiahli lepší výsledok a podľa Mareka Dubca sa v tíme hovorí aj o postupe.

Na archívnej snímke Marek Dubec (HC Nové Zámky). — Foto: TASR Henrich Mišovič

Nové Zámky 14. marca (TASR) - Opäť v play off a opäť proti najsilnejšiemu. Hokejisti HC Nové Zámky sa, rovnako ako vlani, tesne dostali do vyraďovacej časti Tipsport Ligy a opäť v nej budú čeliť víťazovi základnej časti. Tentoraz bude štvrťfinálová séria aj o prestíži, keďže ich súperom bude regionálny konkurent z Nitry.

Práve víťazstvom 3:2 v Nitre v poslednom 54. kole Novozámčania spečatili postup do play off. "Bol to najlepší pocit aký môže byť. Všetci sme si priali hrať s Nitrou aj ďalšie zápasy, no zároveň sme si uvedomovali, že prehra nás posunie do play out. Bezprostredne po zápase nastala veľká eufória, ale už na druhý deň sme sa začali pripravovať na štvrťfinále," uviedol útočník Marek Dubec pre TASR. Vzájomné zápasy týchto súperov v základnej časti potvrdili, že derby nemá favorita a sumár ich vzájomných zápasov je nerozhodný - 3:3. Štvrťfinálová séria však naisto bude mať víťaza a Novozámčania sú odhodlaní postarať sa o prekvapenie. "Štatisticky je to v tejto sezóne vyrovnané. Nitra má obrovskú kvalitu, vyhrali základnú časť a celkovo hrajú veľmi dobrý hokej. Majú aj ofenzívnych obrancov, dávajú veľa gólov. Budeme musieť k tomu pristúpiť veľmi zodpovedne. Spoliehať sa budeme aj na domáce prostredie a svojich fanúšikov," poznamenal Dubec.

Klub sa počas svojho druhého pôsobenia v najvyššej súťaži druhýkrát prebojoval do play off. Rovnako ako vlani z 8. miesta. V minulej sezóne vyradil Novozámčanov neskorší majster z Banskej Bystrice 1:4 na zápasy. Tentoraz by radi dosiahli lepší výsledok a podľa Mareka Dubca sa v tíme hovorí aj o postupe. O uspokojení sa zo skutočnosti, že sa vyhli bojom o záchranu, nemôže byť ani reči. "Neberieme to tak. Už tri kolá pred koncom sme si povedali, že pre nás začína play off. Odvtedy sme hrali tak, aby sme splnili svoj cieľ. Cítime šancu. Určite nechceme mať reči o tom, že už nemáme čo stratiť. Chceme postúpiť a o tom je aj naša príprava. Nechcem, aby to vyznelo prehnane sebavedomo, ale ak je šanca postúpiť, tak sa o ňu chceme pobiť. Na konci základnej časti sme hrali naozaj dobre, aj jednotlivé päťky si sadli," prezradil Dubec. Skúsený útočník zažíva zaujímavú sezónu. Počas nej ukončil kariéru a užil si ovácie novozámockého publika, no netrvalo dlho a opäť sa stal súčasťou tímu. "Je to pre mňa veľké zadosťučinenie. Vrátil som sa presne pre to, aby sme hrali play off. Bude to pravdepodobne záver mojej kariéry a dám do toho všetko. Takéto zápasy mám veľmi rád a spravím všetko pre úspech," dodal Marek Dubec.