Dnes o 15:11 Hokejisti Nitry chcú potvrdiť úlohu favorita, Mezei: Nebude to ľahké

Hokejisti spod Zobora vyhrali základnú časť po druhý raz vo svojej histórii, ale pred štartom vyraďovačky to pre ich súperov neznamená, že sa majú vzdať už vopred.

Na archívnej snímke tréner Nitry Antonín Stavjaňa. — Foto: TASR - Branislav Račko

Nitra 14. marca (TASR) - Víťaz základnej časti hokejovej Tipsport Ligy sezóny 2017/2018 chce vo štvrťfinále Kaufland play off proti Novým Zámkom potvrdiť svoje postavenie po prvej časti sezóny. Proti húževnatému súperovi to však HK Nitra nebude mať jednoduché a tréner Antonín Stavjaňa dobre vie, na čo si jeho zverenci musia dať pozor.

Hokejisti spod Zobora vyhrali základnú časť po druhý raz vo svojej histórii, ale pred štartom vyraďovačky to pre ich súperov neznamená, že sa majú vzdať už vopred. "To, že sme skončili na prvom mieste je malý zázrak, pokiaľ si pamätám, na Trenčín sme istý čas strácali už 20 bodov. Takže je to určite úspech. So Zámkami sme mali túto sezónu vyrovnané zápasy, vieme, že to nebudeme mať jednoduché. To ukázal ak predošlý zápas. Ale začíname doma a musíme to využiť," povedal pre TASR kapitán mužstva Branislav Mezei.

Na ceste za treťou sériovou účasťou vo finále v najvyššej slovenskej súťaži sa hokejistom HK Nitra štvrtý rok po sebe opakuje situácia, kedy sa stretnú s mužstvom, s ktorým uzatvárali účinkovanie v základnej časti. "Je to zhoda náhod, ale o to bolo posledné kolo ZČ zaujímavejšie. Popravde sme si viac želali Liptovský Mikuláš," prezradil Mezei.

So svojim súperom majú "corgoni" v aktuálnom ročníku vyrovnanú bilanciu, v šiestich stretnutiach zvíťazili obaja trikrát, no podľa ambícií a tabuľkového postavenia sú favoritom série. "Vyhrali sme základnú časť, takže sme favorit. Ale je to na druhej strane regionálne derby, bude to vyhecované. Vieme, na čo si treba dať pozor. Pre nás aj pre súpera je dobré, že sa veľa nenacestuje," povedal pre TASR tréner Nitry Antonín Stavjaňa.

Prehra v záverečnom kole základnej časti (2:3) podľa nitrianskeho kapitána nezohráva dôležitú úlohu: "Môžeme si však z neho zobrať nejaké informácie o súperovi. Ako hrajú presilovky, ako hrajú oslabenia, ako vychádzajú z pásma. Aj po tejto stránke sa musíme nachystať, lebo Zámky s nami vedia vyhrať."

Špecifická bude séria pre Mateja Pauloviča. Dvadsaťtriročný útočník pôsobil v Nových Zámkoch vo vlaňajšej sezóne, kedy s tímom v premiérovej sezóne postúpil play off. Nemôžem toto mužstvo porovnávať, pretože sa ňom vymenilo množstvo hráčov aj s trénermi. Ale my musíme hrať to, čo nás zdobilo celú sezónu. Blokovať strely, hrať zodpovedne dozadu a dávať góly. Zámky sa pod novým trénerom zlepšili, bolo to vidieť. Ale my sa na to nemôžeme pozerať, musíme sa sústrediť sami na seba. Séria to bude určite zaujímavá, nemôžeme nič podceniť, povedal Paulovič.

Sériu budú rozhodovať maličkosti, jazýčkom na váhach bude aj disciplína. Nitra má v aktuálnej sezóne lepšie presilovky aj oslabenia. Jej hráči však sedeli na trestnej lavici 252-krát, zatiaľ čo Zámčania 229-krát. "Vieme, že presilovky v zápasoch play off rozhodujú. Ale štatistiky zo základnej časti sú minulosťou, teraz začína nová súťaž," uzavrel Stavjaňa.