Kristína Jurzová

Dnes o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Marián sa venuje tradičnému remeslu a lásku k drevu vštepuje aj ostatným. Jeho výrobky by malo vidieť čo najviac ľudí

Tvorí nielen rukami, ale aj hlavou a srdcom. Svoje umenie, ktoré čerpá aj v prírode, však šíri aj ďalej, aby nevymrelo.

Rezbár Marián Detko z Krakovian. — Foto: archív Marián Detko

KRAKOVANY 14. marca (Dobré noviny) – Asi deväť kilometrov od kúpeľného mesta Piešťany sa nachádza dedinka Krakovany. Žije tu aj Marián Detko (35), ktorý sa venuje chovu oviec a popri tom ako slobodný umelec aj milovanému drevu. Hoci je vyštudovaný stolár, čaro dreva objavil až pred desiatimi rokmi v Prahe.

Foto: archív Marián Detko

Zablúdil na legendárny Karlov most, kde ho zaujali miestni remeselníci. Do oka mu padla tvorba jedného z nich, ktorý do kôry stromov vyrezával všakovaké postavičky, tváre starcov, šašov či rôzne iné motívy. „Vravím si, že ak to dokáže on, tak aj ja. A týmto spôsobom som začal,“ spomína na svoje začiatky. Dnes je Marián jediný rezbár na Slovensku, ktorý sa venuje vyrezávaniu do kôry z topoľa kanadského.

Foto: archív Marián Detko

Marián pracuje s rôznymi druhmi drevín ako lipa, orech či čerešňa. Najčastejšie však využíva práve topoľ kanadský, ktorému sa „naplno odovzdal a vložil do neho dušu, svoju druhú tvár“. Ide o veľmi špecifický materiál, ktorý sa v našich končinách vyskytuje už len zriedka. Nájsť ho teda je náročné, no ešte ťažšie pracovať s ním. Kôra sa nechá niekoľkokrát opršať, schnúť a až potom sa s ňou môže pracovať. Kým niektoré diela sú hotové za pár hodín, čas iných sa zas šplhá aj na niekoľko týždňov.

Najdôležitejší je však podľa neho nápad. Mnohé z nich mu však vnukne jeho priateľka, s ktorou sa snaží tráviť čo najviac času. „Je to moja veľká láska, je mojou múzou, inšpiráciou. Nielen ako žena, ale aj ako duša,“ prezradil pre Dobré noviny. Tvorí teda nielen rukami, ale aj hlavou a srdcom. Vďaka jeho usilovnosti sa tak rodia plastiky a reliéfy s pestrou tematikou – sakrálna, zvieracie motívy, ale aj rôzne podoby anjelov. Žriedlom nápadov je však pre neho aj samotná príroda, v prostredí ktorej pracuje.

Foto: archív Marián Detko

Do dreva vkladá dušu

Nebolo by to však možné bez patričných rezbárskych nástrojov. Kým na začiatku mal iba šesť dlát, dnes sa jeho zbierka rezbárskeho náradia rozšírila na úctyhodných vyše stotridsať kusov. Počas teplých mesiacov však používa aj motorovú pílu. Vytvára sochy zvierat, abstraktné umenie, ale aj hríbiky z dreva, ktoré slúžia buď ako dekorácia, alebo na sedenie, z čoho vznikol aj názov Máme hríb na každú riť. Najnovšie sa však začal venovať aj dreveným ovocným misám.

Rezbár Marián v akcii. Foto: archív Marián Detko

Obyvateľ Krakovian však svoje zručnosti využíva aj v oblasti módy. Vyrába drevené manžetové gombíky, motýliky vhodné pre pánov, ale aj deti. Dámy a slečny sa zas môžu skrášliť kreatívnymi náušnicami, sponami do vlasov, ale aj brošňami do kabáta. Jeho tvorbu nájdete na rôznych výstavách, jarmokoch, ale aj na sociálnych sieťach či priamo na jeho webe.

Foto: archív Marián Detko

„Čo sa týka mojej práce, je to moja práca aj hobby v jednom. Tvorím s láskou a pre ľudí. Nie je to pre peniaze, mám potrebu ľuďom odovzdávať kúsok seba samého. Vkladám do dreva dušu, dávam mu šancu na život v druhotnej podobe, nielen v surovine sebe samej,“ hovorí Marián. Lásku k drevu vštepuje aj ďalším generáciám, ktoré si môžu prácu s dlátom vyskúšať počas rôznych akcií, na ktoré chodí.