Firmy na Slovensku môžu získať certifikát proti korupcii

Norma obsahuje sedem požiadaviek. Medzi nimi napríklad je, že vo firme by mal byť minimálne jeden človek vo funkcii zodpovedný za dodržiavanie súladu s normou.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 14. marca (TASR) – Korupcia je podľa Indexu globálnej konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra najproblematickejším faktorom pre podnikanie na Slovensku. TASR o tom v stredu informoval prevádzkový riaditeľ certifikačnej autority TÜV SÜD Slovakia Martin Tichý, ktorá prináša do SR ISO normu 37001.

Tá upravuje systém manažérstva proti úplatkom. Jeho zavedenie by malo firme pomôcť predchádzať, odhaľovať a reagovať na podplácanie aj dodržiavať zákony proti korupcii, uviedol. "Najdôležitejším prvkom normy je určite zavedenie správneho mechanizmu pre hodnotenie rizík úplatkárstva a implementácia riadiacich prvkov proti úplatkárstvu do organizácie spoločnosti," uviedol Tichý s tým, že firmy môžu získať certifikát, ak splnia požiadavky normy.

Predpokladá, že záujem o certifikát bude rásť postupne. Záležať bude aj na tom, či ho štát nebude vynucovať ako podmienku účasti na verejnom obstarávaní.

Spoločnosť predstavila normu na odbornom podujatí, ktoré sa koná v stredu a vo štvrtok v Bratislave. Podľa odborníka na etiku vo firmách Pavla Nechalu, ktorý spolupracuje s ňou na norme, je rozhodujúci komplexný prevenčný systém.

Riešenie korupcie aj v súkromnom sektore považuje po prijatí zákona o trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb za nevyhnutnosť.

Norma obsahuje sedem požiadaviek. Medzi nimi napríklad je, že vo firme by mal byť minimálne jeden človek vo funkcii zodpovedný za dodržiavanie súladu s normou, ktorý je kompetentný, má autoritu a je nezávislý. Organizácia musí zabezpečiť, aby všetci zamestnanci poznali postupy oznamovania a boli schopní ich používať. Mala by vytvoriť návod, ako čeliť korupčným situáciám, ako sa im vyhnúť ako ich riešiť. Návod by mal dostať každý zamestnanec, ktorý s úplatkami môže prísť do styku.