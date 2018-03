TASR

Hokej: Favorit série Nitra-Nové Zámky to z pohľadu bilancie nemá jasné

Jedným z rozhodujúcich štatistických aspektov v dueloch play off môžu byť presilovky. Kým Nitrania v základnej časti strelili 49 gólov v početnej výhode, Zámčania iba 27.

Nitra/Nové Zámky 14. marca (TASR) - Hokejisti Nitry a Nových Zámkov si v najvyššej domácej súťaži odkrútia premiéru vzájomnej vyraďovačky. Štvrťfinálová séria Kaufland play off Tipsport Ligy medzi geograficky najbližšími súpermi z celej osmičky vo vyraďovačke, by mala byť vzhľadom na papierové predpoklady a tabuľkové umiestnenie najjednoznačnejšia. No nielen záverečné kolo základnej časti všetky tieto aspekty vyvrátilo.

Zámčania si práve víťazstvom 3:2 na ľade víťaza základnej časti v 54. kole zaistili definitívu účasti vo vyraďovačke, no čo je dôležitejšie, bola to ich tretia výhra s týmto súperom v sezóne. V dlhodobej časti sezóny si tak oba tímy pripísali po tri víťazstvá. Vlani bola situácia o niečo pozitívnejšia pre Nitru. Zámky sa v Tipsport Lige predstavili po prvý raz, no s Nitrou držal nováčik krok. Dvakrát prehral o gól, pričom v jednom prípade až po samostatných nájazdoch. Posledné dva zápasy sezóny však hokejisti z juhu Slovenska ovládli po výsledkoch 3:1 a 8:1. Vzájomný zápasový kalendár z uplynulých dvoch ročníkov ZČ hovorí v prospech Nitry, ktorá vyhrala z dvanástich duelov sedem, s celkovým skóre 41:38.

Jedným z rozhodujúcich štatistických aspektov v dueloch play off môžu byť presilovky. Kým Nitrania v základnej časti strelili 49 gólov v početnej výhode, Zámčania iba 27. A to hrali Zámky o jednu presilovku viac, ako ich štvrťfinálový súper. Na druhej strane, v oslabeniach inkasovali obaja rovnako po 43 gólov.

Veľký rozdiel medzi oboma mužstvami je v ofenzíve. Nitra sa v 56 zápasoch tešila z gólu 197-krát, Nové Zámky v 125 prípadoch. Traja hráči spod Zobora sa ocitli v TOP 10 produktivity celej súťaže. Michal Krištof skončil druhý so ziskom 57 bodov, Matej Paulovič sa umiestnil o dve priečky nižšie, keď ich nazbieral 53. Dopĺňa ich šiesty Judd Blackwater so 45 bodmi. Najlepší Zámčan Adam Zbořil aj v tejto štatistike hlboko zaostal, v 56 zápasoch prispel 32 bodmi. Okrem iného bude mať séria špecifický náboj aj v hľadisku, oba tábory vedia svojim hráčom pripraviť búrlivé prostredie.

Vzájomné zápasy v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Nitry: 4:6 (v), 4:0 (d), 4:3 (v), 5:1 (d), 3:4 sn (v), 2:3 (d)

Kompletný program štvrťfinálovej série: 1. zápas, 15. marca: Nitra - Nové Zámky 2. zápas, 16. marca: Nitra - Nové Zámky 3. zápas, 19. marca: Nové Zámky - Nitra 4. zápas, 20. marca: Nové Zámky - Nitra