Hokej: Mužstvo HKM Zvolen je proti Žiline favoritom

Na archívnej snímke sa Tim Coffmann (Zvolen) raduje z gólu v zápase 51. kola Tipsport Ligy v hokeji HKM Zvolen - HC'05 iClinic Banská Bystrica vo Zvolene. — Foto: TASR Branislav Račko

Zvolen/Žilina 14. marca (TASR) - Šanca na odvetu na jednej strane, túžba po postupovej repríze vlaňajška na druhej. Mužstvá HKM Zvolen a MsHK DOXXbet Žilina si po roku zopakujú štvrťfinálovú sériu v Kaufland play off hokejovej Tipsport ligy. Vlani sa po sedemzápasovej bitke radovali "vlci," Zvolenčania túžia potvrdiť pozíciu favorita.

Pred rokom išlo o súboj piateho tímu so štvrtým, pričom lepšie postaveným tímom boli Žilinčania. Aj preto mali rozhodujúci siedmy zápas na domácom ľade a jeho výhodu potvrdili víťazstvom 3:2. Hoci následne v semifinále podľahli Nitre 0:4 na zápasy, bronzové medaily boli pre nich druhým najväčším úspechom v klubovej histórii hneď za majstrovským titulom z roku 2006.

Na rozdiel od minulej sezóny je tentoraz favoritom Zvolen a ešte väčším než Žilina vlani. Pod Pustým hradom netajili ambície zvíťaziť v základnej časti a neboli od toho ďaleko. Za Nitrou zaostali iba o dva body a z posledných desiatich zápasov vyhrali sedem. Po základnej časti ich napokon najviac mrzela prehra v predposlednom zápase proti Trenčínu (4:5), v ktorom viedli 2:0 i 4:2, no napokon nezískali ani bod. Ako sa neskôr ukázalo, prípadné trojbodové víťazstvo by pre nich znamenalo víťazstvo v dlhodobej časti. Druhá priečka im do cesty postavila tím, ktorému túžia vrátiť požičané. Vlaňajšie vypadnutie po sedemzápasovej bitke bolo sklamaním, ktoré chce tím Petra Mikulu odčiniť.

Žilinčania v základnej časti nenadväzovali na úspešné výsledky z predošlej sezóny. Vtedy boli dlhodobo na štvrtej priečke, tentoraz sa od úvodu usadili v závere postupovej osmičky a miestami neboli ďaleko ani od nepostupovej pozície. Na rozdiel od bronzovej sezóny došlo počas ročníka aj k výmene trénera i viacerým zmenám v kádri. Vzájomné zápasy so Zvolenom však "vlkom" vyšli nadpriemerne. Vyhrali tri z nich vrátane presvedčivého domáceho triumfu 5:0 v závere základnej časti, ktorý sa takisto podpísal pod konečným umiestnením ich súpera. Okrem minulej sezóny sa tieto tímy stretli v play off iba dvakrát, takisto vo štvrťfinále. V roku 2002 sa z postupu tešili Zvolenčania po výsledku 4:0 na zápasy, postup Žiliny v roku 2006 znamenal začiatok cesty za doteraz jediným majstrovským titulom.

Zvolen - Žilina v play off: 2001/2002: štvrťfinále: Zvolen - Žilina 4:0 na zápasy 2005/2006: štvrťfinále: Zvolen - Žilina 2:4 2016/2017: štvrťfinále: Zvolen - Žilina 3:4 Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Zvolena: 3:2 sn, 1:4, 4:1, 3:0, 1:2 sn, 0:5