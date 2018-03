Dobré noviny

Dnes o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Čínska rosnička moderuje počasie už od roku 1996 a vôbec nestarne

Nestarnúca moderátorka počasia sa stala hitom internetu. Je toto vôbec možné?

— Foto: boredpanda.com

PEKING 14. marca - Snom mnohých žien je vyzerať mlado, a to čo najdlhšie. Niektorým sa to darí, iné sa musia stotožniť s pribúdajúcim vekom. Pod šťastnou hviezdou sa v tomto smere narodila aj čínska moderátorka počasia Yang Danová. Krásna rosnička pracuje v televízii už 22 rokov a za ten čas sa takmer vôbec nezmenila. Krátke video zaznamenáva prierez relácií a okamžite po zverejnení sa stalo virálom. Mnohí ľudia, ktorí ju roky sledujú, sa pýtajú, prečo oni starnú a ich obľúbená rosnička je stále mladšia a mladšia. Nuž, asi si vyslúžila špeciálny dar do vienka.

— Foto: boredpanda.com

— Foto: boredpanda.com

— Foto: boredpanda.com

— Foto: boredpanda.com

— Foto: boredpanda.com

— Foto: boredpanda.com

— Foto: boredpanda.com

— Foto: boredpanda.com

— Foto: boredpanda.com

— Foto: boredpanda.com

— Foto: boredpanda.com

— Foto: boredpanda.com

— Foto: boredpanda.com

— Foto: boredpanda.com

— Foto: boredpanda.com

— Foto: boredpanda.com

— Foto: boredpanda.com

Určite si pozrite Yang Danovú aj na videu.