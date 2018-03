Zmeny vízového kódexu pomôžu cestovnému ruchu a posilnia bezpečnosť

TASR

V praxi to znamená, že lehota na rozhodnutie o žiadosti o vízum sa skráti z 15 na 10 dní.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Brusel 14. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla reformu spoločnej vízovej politiky EÚ, ktorá má zohľadniť meniacu sa bezpečnostnú situáciu, problémy spojené s migráciou aj nový technologický vývoj.

Zmeny vízového kódexu umožnia legálne cestujúcim osobám ľahšie získať vízum na cestu do Európy, čím podporia cestovný ruch, ktorý tvorí desať percent európskeho HDP, obchod aj podnikanie, posilnia bezpečnosť a zmiernia riziká spojené s nelegálnou migráciou.

V praxi to znamená, že lehota na rozhodnutie o žiadosti o vízum sa skráti z 15 na 10 dní a ľudia zamýšľajúci cestovať do EÚ budú môcť predložiť žiadosť o víza až šesť mesiacov pred plánovanou cestou, a nie iba tri, ako je to dnes. Žiadosť sa už bude dať predložiť a podpísať aj elektronicky. Víza na viac vstupov budú podliehať harmonizovaným pravidlám a budú sa vydávať dôveryhodným častým cestovateľom. Platnosť víz sa bude postupne predlžovať z jedného roka na päť. Krátkodobé víza (na jeden vstup) budú môcť vydávať členské štáty priamo na vonkajších pozemných a námorných hraniciach. Takéto víza budú platiť najviac sedem dní a iba v členskom štáte, ktorý ich vydal.

Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos v správe pre médiá uviedol, že každý rok EÚ navštívia milióny ľudí a navrhované reformy umožnia legálne cestujúcim osobám získať vízum ľahšie a rýchlejšie. Zároveň prinesú prísnejšie bezpečnostné normy, vďaka ktorým úrady lepšie odhalia a zastavia tých, ktorí k nám prichádzajú nelegálne.

"Nové pravidlá zaistia, aby spoločná vízová politika mohla prispieť k zlepšeniu spolupráce s tretími krajinami pri navracaní nelegálnych migrantov," uviedol komisár.

Navrhované zmeny vízového kódexu sú prvým krokom reformy spoločnej vízovej politiky EÚ. Po nich bude už na jar tohto roku nasledovať návrh na aktualizáciu vízového informačného systému (VIS), kde sa uchovávajú všetky žiadosti o víza a osobné údaje žiadateľov.

Komisia upozornila, že v dôsledku zvyšovania administratívnych nákladov dôjde prvýkrát od roku 2006 k miernemu zvýšeniu vízového poplatku - zo 60 na 80 eur. To umožní členským štátom udržať na konzulátoch po celom svete primeraný počet pracovníkov, ktorí zaistia prísnejšie bezpečnostné previerky a modernizáciu počítačového vybavenia a softvéru.

Exekutíva EÚ zároveň navrhla, aby spoločná vízová politika pomáhala aj zámerom pri návratoch a readmisii nelegálnych utečencov. Na to má slúžiť nový mechanizmus, na základe ktorého sa na partnerskú krajinu, ktorá nebude spolupracovať pri readmisii nelegálnych migrantov, budú vzťahovať prísnejšie podmienky vybavovania víz. Na tento účel bude eurokomisia pravidelne hodnotiť spoluprácu tretích krajín v oblasti návratovej politiky.

Okrem toho EK začne pracovať na štúdii uskutočniteľnosti zavedenia plne digitalizovaného procesu podávania žiadostí o víza. O tejto téme povedie diskusiu s Európskym parlamentom a členskými štátmi Únie.