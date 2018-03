TASR

Zákon o dreve má zabrániť vstupu dreva z nezákonnej ťažby na trh EÚ

Obchodník bude povinný pri predaji dreva a výrobkov uchovávať doklady preukazujúce ich nadobudnutie a oprávnenie obchodovať s nimi.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 14. marca (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pripravilo zákon o dreve, ktorým ide zabrániť vstupu dreva z nezákonnej ťažby a výrobkom z takéhoto dreva na európsky trh. Po viac ako štyroch rokoch tak SR preukáže splnenie nariadenia EÚ. Nový zákon v stredu schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2018.

"Tvrdo zakročíme proti každému, kto by sa chcel obohacovať na nelegálne získanom dreve. Zákonom zamedzujeme vstupu dreva z nezákonnej ťažby, či už zo Slovenska, zahraničia alebo výrobkom z takéhoto dreva na vnútorný trh EÚ prostredníctvom Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie (SLDI). Za porušenie tohto zákona budú hroziť sankcie až do výšky 200.000 eur," uviedla Gabriela Matečná (nominantka SNS), vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Inšpektori SLDI patriacej pod MPRV SR so sídlom vo Zvolene budú kontrolovať v rámci celého Slovenska aktivity obchodníkov s drevom, dovozcov, prepravcov a všetky fyzické a právnické osoby, ktoré uvádzajú drevo a výrobky z neho na trh. Vydávať budú rozhodnutia a sankcie, zabezpečovať poradenskú činnosť, spolupracovať s colnými orgánmi, v prípadoch pochybnosti o druhu, pôvode a množstve dovezeného dreva či výrobkov z neho. Inšpektori budú oprávnení vstupovať na pozemok, do stavby, do zariadení, do vozidiel, ktoré sa používajú na účely uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh EÚ alebo na ich prepravu, samostatne zastavovať vozidlá prevážajúce drevo a výrobky z dreva na lesných cestách i pozemkoch.

Hospodárske subjekty budú na základe zákona povinné uchovávať doklady preukazujúce pôvod dreva a výrobkov z dreva, nadobudnutie vlastníctva alebo držby dreva a výrobkov z dreva, ako i dokladov týkajúcich sa uvedenia dreva a výrobkov na vnútorný trh. Obchodník bude povinný pri predaji dreva a výrobkov uchovávať doklady preukazujúce ich nadobudnutie a oprávnenie obchodovať s nimi.

Prepravca bude zasa povinný preukazovať sa dokladom, z ktorého je zrejmý pôvod dreva a výrobkov, druh dreviny, množstvo dreva a výrobkov vyjadrené počtom, objem alebo hmotnosť surového dreva, zaradenie dreva a výrobkov do kvalitatívnej triedy, dodávateľ a príjemca dreva (výrobkov), dátum a čas prepravy. Tieto doklady musí prepravca uchovávať najmenej päť rokov odo dňa prevzatia dreva (výrobkov) na prepravu.

EÚ prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ ešte v roku 2010 nariadila členským štátom určiť príslušný orgán, ktorý by mal na starosti centrálnu evidenciu, kontrolu a prípadné sankcie subjektom uvádzajúcim na trh drevo a výrobky z neho pochádzajúce z nezákonnej ťažby. Nariadenie malo byť platné od marca 2013, SR pre jeho nesplnenie hrozila pokuta viac ako 100 miliónov eur.

Návrh zákona súvisí aj s nariadením Rady EÚ z roku 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do EÚ, a to prostredníctvom overovania licencií z tretích krajín, s ktorými má EÚ uzatvorené partnerské dohody. Ústredným orgánom štátnej správy v oblasti uvádzania dreva na trh za SR bude MPRV SR. V lesoch nevyhnutných pre potreby obrany štátu bude orgánom dozoru Ministerstvo obrany SR. Ďalšími orgánmi štátnej správy v oblasti uvádzania dreva na vnútorný trh z lesných pozemkov budú okresné úrady.