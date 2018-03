TASR

Pri zákonoch sa má skúmať aj vplyv na rodinu

Navrhuje to koaličná SNS, zákon o posudzovaní vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu v stredu plénum posunulo do druhého čítania.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 14. marca (TASR) - Pri zákonoch by sa mal posudzovať aj vplyv na rodinu. Navrhuje to koaličná SNS, zákon o posudzovaní vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu v stredu plénum posunulo do druhého čítania. Doložka by mala podľa SNS zabrániť vládam prijímať zákony idúce proti rodine. Koaličným partnerom SNS navrhuje vytvorenie Rady vlády pre rodinu a demografický rast.

"Slovensko potrebuje novú koncepciu rodinnej a demografickej politiky," uviedla poslankyňa SNS Eva Smolíková. Rodina musí podľa poslankyne zostať základnou bunkou spoločnosti. "Našou povinnosťou je ju chrániť, aj keď nie každý z nás žije v úplnej tradičnej rodine," podotkla s tým, že SNS mieni podporovať aj osamelých rodičov s deťmi.

Doložka o vplyve na rodinu nie je v parlamente nový nápad. V roku 2015 s návrhom prišlo vtedy parlamentné KDH, ale neuspelo. Navrhovalo, aby sa pri príprave zákonov musel skúmať aj vplyv navrhovanej legislatívy na manželstvo, rodinu a rodinné prostredie. V súčasnosti podľa zákona o rokovacom poriadku parlamentu je navrhovateľ legislatívy povinný skúmať pri predkladaných návrhoch jej vplyvy na verejné financie, na podnikateľské a životné prostredie, na obyvateľov a zamestnanosť.