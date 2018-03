TASR

Dnes o 10:17 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní NEMÁ KONKURENCIU: Farkašová získala na paralympiáde štvrté zlato

V Čongsone v stredu triumfovali v obrovskom slalome zrakovo postihnutých žien. Predtým zvíťazila Farkašová aj v zjazde, super-G a v superkombinácii.

Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 14. marca (TASR) - Slovenská reprezentantka v lyžovaní Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou získali na zimných paralympijských hrách v Pjongčangu už štvrté zlato. V Čongsone v stredu triumfovali v obrovskom slalome zrakovo postihnutých žien. V rovnakej disciplíne mužov vybojovali Jakub Krako s Branislavom Brozmanom striebro. Slovensko má v Pjongčangu spolu už deväť cenných kovov (6-2-1).

Farkašová tak celkovo nazbierala už deväť zlatých medailí zo ZPH, v Pjongčangu predtým zvíťazila aj v zjazde, super-G a v superkombinácii. V obrovskom slalome mala už po prvom kole výrazný takmer štvorsekundový náskok pred konkurenciou, aj v druhom predviedla najrýchlejšiu jazdu a napokon zvíťazila suverénne o 5,34 s pred Britkou Mennou Fitzpatrickovou. Bronz vybojovala Austrálčanka Melissa Perrineová. Vo víkendovom slalome sa Farkašová pokúsi splniť svoj cieľ - získať na týchto hrách päť najcennejších kovov.

Z Vancouveru 2010 si Farkašová odniesla tri zlaté medaily, zo Soči 2014 dve. "Veľmi sa tešíme, že sme prekonali naše doterajšie maximum, máme štvrtú zlatú z jednej paralympiády. Je to príjemné a radosť sa s každou zlatou medailou kumuluje. Cieľ máme nastavený na päť zlatých a sme radi, že pribúdajú. Pred prvým kolom som bola sklesnutá, ale snažila som sa nabudiť a po náskoku, ktorý sme získali som sa ukľudnila a už som sa cítila v pohode a bez stresov. Pracovali sme naozaj veľmi tvrdo a je skvelé, že sa ako Slovensko v zjazdovom lyžovaní držime v špičke nielen vďaka našim výsledkom, ale aj vďaka výsledkom chlapcov," povedala v cieli Farkašová.

V obrovskom slalome zrakovo znevýhodnených mužov získal striebro Jakub Krako. S navádzačom Branislavom Brozmanom boli po prvom kole na tretej priečke, v druhom si pozíciu ešte vylepšili. Tesne za pódiom na štvrtom mieste skončil Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom, cenný kov mu ušiel iba o šestnásť stotín sekundy. Piaty skončil Marek Kubačka s Máriou Zaťovičovou. Suverénnym víťazom sa stal Talian Giacomo Bertagnolli s viac ako päťsekundovým náskokom na Kraka.

"Dnes bolo neuveriteľne teplo, musel som sa chladiť snehom, aby som mal kombinézu mokrú. Teplé počasie mi vôbec nevyhovuje. Prvá jazda bola fajn, išli sme s kľudom a vyrovnane. Skončili sme tretí o 18 stotín za Mirom Harausom. Tak sme sa skúšali hecnúť do druhého kola, aby sme boli spolu na bedni. Vyštartovali sme s úsmevom na tvári a hoci jazda bola riskantná, vyplatila sa. Som rád, že sa mi včerajšok podarilo úplne vytesniť z hlavy," uviedol Krako pre oficiálnu stránku Slovenského paralympijského výboru. Haraus pre spv.sk dodal: "Preteky boli dobre rozbehnuté a chceli sme v druhom kole ešte zatlačiť na vedúceho pretekára, ale bohužiaľ nám to nevyšlo. Urobil som tam jednu chybu, ktorá ma stála pódiové umiestnenie. Bolo to po polovici trate, kde som neskôr zareagoval a trošku som sa zviezol nižšie. Zrazu som bol pri bránke a musel som pribrzdiť. Uvidíme ako to bude v slalome, lebo slalomy sa mi jazdia fajn. Nechávam tomu voľný priebeh."

Tesne pod stupňami pre víťazov zostal medzi telesne znevýhodnenými Martin France. Po Turíne 2006 a Soči 2014 tak opäť obsadil nepopulárnu štvrtú pozíciu, triumfoval Theo Gmur zo Švajčiarska. "Nemôžem súperiť s chalanom, ktorý je oproti mne v podstate zdravý. Predbehol ma zo siedmej priečky a ja to jednoducho nedám, hoci som išiel na maximum. Bude sa ťažko zaspávať. A či budem pokračovať? Ten systém nie je dobre nastavený a ak sa nezmení, ani nie. Uvidíme," povedal France. Medzi telesne znevýhodnenými stojacimi ženami skončila Petra Smaržová piata, vyhrala Francúzka Marie Bochetová.

Slovenskí reprezentanti v curlingu na vozíku (skip Radoslav Ďuriš, Monika Kunkelová, Dušan Pitoňák, Peter Zaťko, Imrich Lyócsa) prehrali vo svojom prvom stredajšom dueli s lídrom tabuľky Čínou hladko 2:9, keď sa zápas skončil už po siedmom ende. Slováci si tak pripísali piatu prehru, na konte majú aj tri víťazstvá (Fínsko, Švédsko, Veľká Británia). Večer miestneho času ich ešte čakal súboj s obhajcami zlata Kanaďanmi.