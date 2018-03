TASR

Dnes o 10:17 čítanie na minútu 0 zdieľaní Poprad si semifinále SP nezopakuje, Šesták: Škoda, že takým gólom

Prehra s Ružomberkom mrzela popradských futbalistov o to viac, že sa zrodila po kurióznom vlastnom góle. Brankár Ján Malec priznal, že ním vzal spoluhráčom šancu na výhru.

Na snímke v strede Stanislav Šesták. — Foto: TASR - Milan Kapusta

Poprad 14. marca (TASR) - Futbalisti druholigového FK Poprad nezopakovali vlaňajší postup do semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. Prehra s Ružomberkom 0:2 ich mrzela o to viac, že sa zrodila po kurióznom vlastnom góle. Brankár Ján Malec priznal, že ním vzal spoluhráčom šancu na výhru.

Medzi účastníkom druhej ligy a najvyššej súťaže nebol priepastný rozdiel. Prvá polhodina hry nepriniesla gól, ale skôr čakanie na chybu, z ktorej by súper otvoril skóre. Tá prišla v 32. minúte a pre domácich bola fatálna. Obranca Jakub Hric prihral brankárovi Jánovi Malecovi, pred ktorým začala lopta skákať na ťažkom teréne a napokon ju skrotil až za bránkovou čiarou. Kuriózny a pre domácich mimoriadne nešťastný moment zásadne ovplyvnil ďalší priebeh. "Bola to moja chyba. Dnes som nedal mojim spoluhráčom šancu na výhru," smutne konštatoval popradský brankár. "Poznačilo to celý priebeh zápasu. My sme predtým mali šancu i pár závarov pred bránkou súpera a potom sme dostali takýto nešťastný gól. Ale stáva sa to. Zápas bol vyrovnaný, ibaže sme dostali ten nešťastný gól. Zápas sme si chceli užiť. Je to sklamanie, že sme vypadli takýmto gólom. Bolo by to iné, keby sme prehrali 0:3 a Ružomberok by bol o triedu lepší, bolo by to iné," poznamenal útočník Stanislav Šesták.

Popradčania tak nezopakovali vlaňajší postup do semifinále. V ňom vtedy vypadli so Skalicou, tentoraz im stopku už vo štvrťfinále vystavil Ružomberok. "Bol to ťažký zápas. Veľmi sa nedalo kombinovať, keďže bol ťažký terén. Ale snažili sme sa. Podľa toho, čo som videl na ihrisku, vyhral šťastnejší. Škoda toho, ale ideme ďalej. Našou prioritou je vyhrávať čo najviac zápasov v lige," dodal Šesták.