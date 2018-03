TASR

Anketa Esprit za najlepší jazzový album predstavuje nominácie

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 14. marca (TASR) - Už šiesty rok organizuje portál Jazz.sk ocenenia Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka. O víťazoch rozhoduje odborná porota, ale aj verejnosť internetovým hlasovaním. Slávnostný večer s odovzdaním cien a trojkoncertom nominovaných sa uskutoční 30. apríla v bratislavskom Divadle Aréna.

Do nominácie sú zaradené albumy slovenských hudobníkov, ktoré spadajú do kategórie jazzu a boli vydané v roku 2017. Aktuálne bolo nominovaných šestnásť nahrávok, sú nimi AMC trio a Ľudová hudba Stana Baláža s albumom Ad Fontes, formácia Bashavel (album Hoorhay), Brass Concept (Brass Concept), Brigita Szelidová (Duets), Groove Hub (Glasses & Hats), Cha Bud (Nice To Eat You), Juraj Griglák & Company (Live feat. Bobby Sparks, Poogie Bell, Chris Hemingway), Ľubomír Gašpar Cimbal Project), Ľuboš Šrámek a Nikolaj Nikitin (Altar), Ludo Kotlár Trio (Hangin'), Róbert Ragan Jr. Project (Turns), Sisa Michalidesová (Chloe), Ščevlíková & Zajaček (Feel It), Thebenbound (Thebenbound), Valér Miko Trio (Random Coincidences) a Valér Miko: Project Gaia (In the Nature).

Cenu odbornej poroty za najlepší jazzový album roka vyberie medzinárodná porota zložená z popredných európskych hudobných žurnalistov, kritikov a promotérov v oblasti jazzu. V rámci slávnostného večera odohrajú živé koncerty traja z nominovaných interpretov. Budú nimi Sisa Michalidesová s projektom Chloe, Ľuboš Šrámek a Nikolaj Nikitin, tretím interpretom bude Ľubomír Gašpar Cimbal Project.

Živý prenos zo slávnostného večera bude vysielať Rádio Devín. Koncert a slávnostná ceremónia bude zaznamenaná a odvysielaná verejnoprávnou RTVS. Sošky ocenení pre Esprit pre cenu verejnosti a cenu odbornej poroty v tvare kontrabasu vytvoril v tomto roku významný slovenský sochár Juraj Čutek.

Pre priaznivcov jazzu predstavuje ocenenie Esprit šancu získať prehľad o tom najlepšom, čo za posledný rok vzniklo a vyjadriť svojím hlasovaním podporu a uznanie interpretom tohto žánru na Slovensku.

Ocenenie Esprit za rok 2017 je šiestym ročníkom podujatia, pričom držiteľom ocenenia za rok 2016 je zoskupenie Lukáš Oravec Quartet za album Ali. Laureátmi ceny sú tiež skladateľka a hudobníčka Sisa Michalidesová (2015), basgitarista Juraj Griglák (2014), trubkár Lukáš Oravec (2013) a gitarista Michal Bugala (2012).