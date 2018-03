TASR

Snehové správy: Vychutnajte si biele čaro svahov v 45 areáloch

Na upravených zjazdovkách sa nachádza zväčša 30 až 60 centimetrov snehu, v niektorých vyšších polohách je to viac.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 14. marca (TASR) - Prevádzka pokračuje v 45 zimných areáloch. Cez víkend tento počet stúpne o strediská, ktoré sú vo víkendovom režime, prípadne ohlásili prevádzku už len od piatka do nedele – napr. Mýto pod Ďumbierom, Čertovica, Liptovská Teplička, Jasenská dolina, Vernár a ďalšie. Nelyžuje sa na juhozápade Slovenska, cez víkend by mohla byť obnovená prevádzka ešte v Starej Myjave. Na Pezinskej babe a Zochovej chate sa bude lyžovať len v prípade ešte vhodných podmienok, ktoré sú momentálne obmedzené. Sezóna bola ukončená v Bachledke Ski and Sun pre výstavbu novej lanovky, v Litmanovej, vo Vyšných Ružbachoch, na Ostrom Grúni alebo v Dolnom Smokovci.

Na upravených zjazdovkách sa nachádza zväčša 30 až 60 centimetrov snehu, v niektorých vyšších polohách je to viac - napr. Štrbské Pleso, Telgárt a Chopok juh-Kosodrevina hlásia do 80 centimetrov snehu, Skalka a Roháče do jedného metra, Lomnické sedlo a Vrátna-Chleb do 1,5 metra. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré. Sneh na svahoch je mokrý alebo firnový.

Nízke Tatry Donovaly 30 – 45 cm veľmi dobré Chopok juh - Kosodrevina 40 - 80 cm veľmi dobré Chopok juh - Srdiečko 40 - 60 cm dobré Chopok sever 40 - 70 cm veľmi dobré Krpáčovo 40 - 60 cm veľmi dobré Mýto pod Ďumbierom 50 - 80 cm veľmi dobré Závažná Poruba 40 - 60 cm veľmi dobré Polomka - Bučník 35 - 40 cm veľmi dobré Liptovská Teplička 45 - 65 cm veľmi dobré Telgárt 50 - 80 cm veľmi dobré Tále 50 - 70 cm veľmi dobré Vyšná Boca 60 - 70 cm veľmi dobré Šachtičky 60 - 70 cm veľmi dobré Vysoké Tatry Štrbské Pleso 70 cm veľmi dobré Tatranská Lomnica 65 -155 cm veľmi dobré Starý Smokovec 50 cm veľmi dobré Podbanské 10 - 25 cm dobré Tatrasvit-Lopušná dolina 60 - 70 cm veľmi dobré Snowpark Lučivná 60 cm veľmi dobré Belianske Tatry Bachledova DENY 30 - 90 cm veľmi dobré Monkova dolina 60 cm veľmi dobré STREDNICA - Ždiar 50 cm veľmi dobré STRACHAN - Ždiar 50 - 60 cm veľmi dobré Západné Tatry Roháče - Spálená dolina 90 -100 cm veľmi dobré Oravice 50 - 60 cm veľmi dobré Žiar - Dolinky 40 - 50 cm veľmi dobré Veľká, Malá Fatra, Strážovské vrchy Malinô Brdo 40 - 60 cm veľmi dobré Vrátna - Paseky 30 - 70 cm veľmi dobré Vrátna - Chleb 40 -150 cm veľmi dobré Vrátna - Poludňový Grúň 20 - 50 cm veľmi dobré Winter park Martinky 70 cm veľmi dobré Kremnické a Štiavnické vrchy Krahule 40 - 60 cm veľmi dobré Králiky 70 - 80 cm veľmi dobré Skalka aréna 80 - 100 cm veľmi dobré Veporské a Stolické vrchy Kokava - línia 50 - 80 cm veľmi dobré Ski Royal Látky 60 cm veľmi dobré Javorníky Kohútka 20 - 40 cm veľmi dobré Orava a Kysuce Kasárne - Javorníky 50 - 80 cm veľmi dobré Makov 25 cm obmedzené SNOWPARADISE Veľká Rača 35 - 50 cm veľmi dobré Oravská Lesná 40 - 50 cm veľmi dobré Krušetnica 40 - 60 cm veľmi dobré Kubínska hoľa 30 - 50 cm veľmi dobré Zábava - Hruštín 50 - 60 cm veľmi dobré Brezovica 40 - 60 cm dobré Vitanová 45 - 50 cm veľmi dobré Východné Slovensko Jahodná 40 - 70 cm veľmi dobré Drienica 30 cm veľmi dobré

Alpské strediská

Na alpských zjazdovkách sú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky. V Rakúsku pokračuje sezóna v 180 strediskách, snehová vrstva za posledné dva dni mierne poklesla – napr. Semmering hlási 35 až 55 centimetrov snehu, Wurzeralm v Hornom Rakúsku 95 až 220 centimetrov a Zell am See-Kaprun 140 až 290 centimetrov.