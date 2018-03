TASR

Na rekonštrukciu Námestia Majstra Pavla získala Levoča dotáciu z kraja

Levoča, ilustračné foto. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Levoča 14. marca (TASR) - Mesto Levoča bude v tomto roku pokračovať v rekonštrukcii Námestia Majstra Pavla, radnica získala okrem iného dotáciu vo výške 500.000 eur z Prešovského samosprávneho kraja. „Plánujeme začať s obnovou inžinierskych sieti, povrchov komunikácii a chodníkov, verejného osvetlenia a zelene. V tomto prípade ide o druhú z celkovo piatich etáp rekonštrukcie námestia,“ uviedla pre TASR zástupkyňa primátora Levoče Lýdia Budziňáková.

Keďže pamiatky v meste sú súčasťou zoznamu UNESCO a ide o investíciu veľkého rozsahu, bude druhá etapa financovaná aj zo štátneho rozpočtu v objeme ďalšieho pol milióna eur. Prostriedky z rozpočtu mesta vyčlení samospráva v závislosti od výšky vysúťaženej ceny vo verejnom obstarávaní, ktoré už začala realizovať.

„Na rekonštrukcii inžinierskych sieti sa budú podieľať aj Podtatranská vodárenská spoločnosť, a to na výmene vodovodu a kanalizácie, ale aj Východoslovenská distribučná na obnove rozvodov,“ doplnila Budziňáková. Mesto bude zo svojich financií a z dotácií uhrádzať zemné práce, výmenu verejného osvetlenia, úpravu povrchov komunikácii a chodníkov a obnovu zelene.

„S rekonštrukciou plánujeme začať po skončení letných prázdnin a mala by trvať do začiatku leta roku 2019. Teda do tejto turistickej sezóny by sme chceli kvôli podnikateľom v centre zasiahnuť čo najmenej,“ zdôraznila Budziňáková.

Okrem námestia plánuje mesto v tomto roku pokračovať v rekonštrukcii baziliky sv. Jakuba za približne 350.000 eur, z toho niečo menej ako desať percent pôjde zo zdrojov samosprávy. Dokončiť chcú aj obnovu Košickej brány za ďalších asi 85.000 eur, z toho 28.000 eur vyčlenili z mestskej kasy. „Po zime nám spadla časť hradobného opevnenia, takže budeme riešiť aj havarijné stavy,“ doplnila Budziňáková s tým, že vlani sa v Levoči rekonštruovala bazilika sv. Jakuba, začala obnova Košickej brány a realizovala sa údržba hradobného systému.