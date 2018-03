TASR

Zápis prvákov do trenčianskych skôl bude v druhom aprílovom týždni

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 14. marca (TASR) – Zápis do deviatich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín bude v druhom aprílovom týždni. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.

Povinnosťou rodičov, prípadne zákonných zástupcov je podľa nej zapísať do niektorých zo škôl dieťa, ktoré do 31. augusta tohto roku dovŕši vek šesť rokov.

V dňoch 9. a 10. apríla bude zápis prvákov v základných školách Bezručova, Dlhé Hony, Hodžova, Na dolinách, Novomeského a Veľkomoravská. Zápis do bežných tried ZŠ Kubranská bude 10. a 11. apríla, zápis detí do tried pre nadané deti na rovnakej škole bude 11. a 12. apríla. Na základnú školu Potočná môžu rodičia zapisovať deti 11. apríla.

Jedná škola v pôsobnosti mesta, kde môžu deti do prvého ročníka zapisovať tri dni je ZŠ Východná. Tu bude zápis od 9. do 11. apríla. Vo všetkých trenčianskych školách môžu rodičia zapísať deti do prvého ročníka od 14.00 do 17.00 hodiny.