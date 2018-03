TASR

Dnes o 09:24 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Národná Pokladnica a Post Bellum pripomenú začiatok cesty za slobodou

Národná Pokladnica a Post Bellum sa spojili, aby verejnosti pripomenuli, že sloboda a demokracia nebola a nie je samozrejmosťou.

— Foto: Národná Pokladnica a Post Bellum

Bratislava 14. marca (OTS) - V roku 2018 si pripomíname 100 rokov od chvíle, kedy sa naša krajina stala slobodnou. Za posledných sto rokov náš národ však slobodu niekoľkokrát stratil. Národná Pokladnica, distribútor pamätných mincí a medailí a Post Bellum, nezisková organizácia, ktorá dokumentuje príbehy 20. storočia, sa spojili, aby verejnosti pripomenuli, že sloboda a demokracia nebola a nie je samozrejmosťou.

Národná Pokladnica v spolupráci s Post Bellum realizujú od 1. 3. 2018 spoločný projekt, ktorého cieľom je pripomenúť 100. výročie od vzniku ČSR ako začiatok cesty za slobodou. Táto spolupráca tiež upozorňuje na momenty, ktoré boli pre Česko-Slovensko a jej obyvateľov bolestivé. Ako hmotnú spomienku na storočnú históriu si teraz každý môže objednať bezplatnú pamätnú medailu, vyrazenú pri príležitosti 100. výročia od vzniku ČSR. Pamätnú medailu "100. výročie vzniku ČSR" ponúka Národná Pokladnica zadarmo preto, aby si pamiatku na začiatok našej cesty za slobodou mohol pripomenúť skutočne každý. Do projektu sú zapojení pamätníci Rudolf Dobiáš a Otto Šimko, hrdinovia ocenení cenami Pamäti národa, ktorí budú rozprávať svoje osobné príbehy. Zámerom zverejnenia ich životných príbehov je upozorniť na to, že sloboda slova, pohybu a demokratického zmýšľania neboli vždy prirodzenou súčasťou života v našej krajine, a taktiež výzva pre národ k uctievaniu a prehlbovaniu týchto hodnôt.

„Aby sme si uvedomili krehkosť demokracie, je nutné, aby sme sa pozreli do minulosti a vypočuli si príbehy ľudí, ktorí útlak, totalitu a nenávisť minulých režimov prežili na vlastnej koži. Títo ľudia túžili po tom, aby sme my žili v lepších časoch. S cieľom naplniť túto túžbu, vynaložili neskutočnú odvahu a dali do stávky svoje životy. Naša úloha je slobodu strážiť a dokázať našim predkom, že ich snaha a bolesť nebola márna. Predpokladom pre túto neľahkú úlohu je znalosť historických súvislostí a načúvanie príbehov pamätníkov, " vysvetľuje význam spolupráce Luboš Krčil, riaditeľ Národnej Pokladnice.

Pamätná medaila zadarmo, ktorú Národná Pokladnica ponúka pri príležitosti 100. výročia od vzniku ČSR, nesie portréty M. R. Štefánika a T. G. Masaryka, štátnikov, ktorí stáli na začiatku našej cesty za slobodou a vzniku ČSR. Cieľom celého projektu je však pripomenúť nielen veľkých politikov, ale všetkých hrdinov, ktorí mali v posledných 100 rokoch odvahu postaviť sa na správnu stranu.

Detaily projektu sledujte http://www.narodnapokladnica.sk/100rokov-csr.

NÁRODNÁ POKLADNICA

Národná Pokladnica s. r. o., slovenská pobočka nadnárodnej spoločnosti Samlerhuset Group BV, prináša to najlepšie zo svetovej i domácej numizmatického ponuky.

Národná Pokladnica je oficiálnym distribútorom významných svetových mincovní, z ktorých portfólia vyberá pre svojich zákazníkov mince a medaily najvyššej kvality. Spoločnosť vydáva aj vlastné pamätné emisie, ktoré pripomínajú najmä najväčšie míľniky bohatej slovenskej histórie, ktoré by nemali byť zabudnuté. Portfólio spoločnosti dopĺňajú aj vzácne historické mince a netradičné numizmaty pre tých najnáročnejších klientov.

Mince a medaily z ponuky spoločnosti sú vyrazené z kovov prvotriednej kvality a v tej najvyššej mincovej kvalite. Umelecké návrhy pre veľkú časť numizmatov pripravuje napríklad známy český sochár a medailér Vladimír Oppl, autor českej dvadsaťkorunáčky a rádu Tomáša Garrigue Masaryka.

Národná Pokladnica je sociálne zodpovednou firmou a preto podporuje hneď niekoľko neziskových projektov. Spolupracuje napríklad so Slovenským národným múzeom na edukačných aktivitách pre verejnosť, s organizáciou Post Bellum, ktorá dokumentuje spomienky pamätníkov, aj s organizáciou Fairmined, ktorá pomáha pozdvihnúť životnú úroveň baníkov z malých banských spoločností tretieho sveta a ťažiť tzv. „férové“ zlato.

POST BELLUM

Bez pamäti niet identity

Post Bellum je občianske združenie, ktoré na Slovensku funguje od roku 2011. Základnou aktivitou je dokumentovanie svedectiev ľudí. Cieľom je zachytenie skutočných príbehov nedemokratických režimov na dnešnom území Slovenska a to prostredníctvom „oral history“. Vybraní respondenti prežili 2. svetovú vojnu, Slovenský štát, kolektivizáciu majetku, nástup komunizmu, rok 1968, normalizáciu a množstvo ďalších udalostí, na ktoré je 20. storočie bohaté.

Snahou je, aby sa svedectvá dostávali k širokej verejnosti. Aj preto sú uložené do online zbierky www.memoryofnations.eu. Post Bellum ďalej spolupracuje s médiami, putuje s výstavou po slovenských námestiach, 17. novembra odovzdáva Ceny Pamäti národa, realizuje vzdelávacie aktivity pre našu najmladšiu generáciu.

Prostredníctvom svojich aktivít zdôrazňuje organizácia dôležitosť slobody a demokracie. Aj preto vznikol v spolupráci s Národnou Pokladnicou projekt, ktorý si za cieľ kladie pripomenúť historický míľnik našich dejín, vznik Česko-Slovenska. Pri príležitosti 100. jubilea vzniku ČSR zvečňujeme pamiatky vo forme sprostredkovania slovenských príbehov, ktoré sprítomňujú opak slobody – nedemokraciu, a to v záujme pripomenutia dôležitosti slobodného štátu.

„Nezabúdajme na svoju históriu. Aj vaše 2 percentá môžu pomôcť k tomu, aby sme minulosť lepšie poznávali a neopakovali jej tragické udalosti”, žiada o podporu pre Post Bellum známa herečka Emília Vášáryová.