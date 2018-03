NHL: Gáborík prispel k triumfu Ottawy 2 bodmi, Chára sa zranil

TASR

Slovenský útočník tak prerušil desaťzápasovú sériu bez bodového zápisu, naposledy sa do štatistík zapísal pri svojom debute za senátorov 15. februára proti Buffalu.

Slovenský hokejista Marián Gáborík (12) sa raduje zo svojho gólu. — Foto: TASR/AP

New York 14. marca (TASR) - Slovenský hokejista Marián Gáborík prispel gólom a asistenciou k triumfu Ottawy v zámorskej NHL na ľade Tampy Bay 7:4. Prerušil tak desaťzápasovú sériu bez bodového zápisu, naposledy sa do štatistík zapísal pri svojom debute za "senátorov" 15. februára proti Buffalu.

Gáborík zaznamenal oba body pri presilových hrách, v 28. minúte zvýšil svojim deviatym presným zásahom v sezóne na 4:2 pre hostí. Od štartu tretej tretiny sa do bránky Tampy Bay postavil jeho krajan Peter Budaj, ktorého iba v pondelok povolali z farmy Syracuse Crunch v AHL do prvého tímu. Za nepriaznivého stavu 3:6 vystriedal Andreja Vasilievského a zo štyroch striel inkasoval raz. Bol to jeho prvý štart v NHL od 29. decembra.

Zdeno Chára pre zranenie nedohral duel Bostonu na ľade Caroliny, v ktorom jeho tím triumfoval 6:4 vďaka skvelému obratu a piatim gólom v tretej tretine. V nej už hosťom okrem Cháru chýbali pre zdravotné problémy aj Torey Krug a Jake DeBrusk. Podrobnosti o Chárovom zranení zatiaľ nie sú známe, ešte v aréne sa ale podľa zámorských médií podrobil RTG vyšetreniu. Slovenský obranca v tejto sezóne zatiaľ nevynechal ani jeden zápas. V drese Bostonu si prvý hetrik v NHL pripísal Čech David Pastrňák.

Winnipeg v zostave s Markom Daňom prehral na ľade Nashville 1:3. Edmonton s Andrejom Sekerom nestačil v kanadskom derby na Calgary 0:1, čisté konto s 28 zákrokmi zaznamenal brankár domácich Mike Smith. Richard Pánik si pripísal plusový bod a dve strely pri víťazstve Arizony nad Los Angeles 4:3 po nájazdoch.