TASR

Dnes o 18:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní Darcovia prispeli v 23. ročníku Dobrej noviny rekordnou sumou

Z výťažku zbierky budú podporené rozvojové projekty v Etiópii zamerané na základnú zdravotnú starostlivosť a prístup k vzdelaniu a na odborné vzdelávanie v Južnom Sudáne.

Na archívnej snímke koledníci Dobrej noviny. — Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 13. marca (TASR) - Darcovia prispeli v 23. ročníku Dobrej noviny rekordnou sumou na podporu rozvojových projektov v subsaharskej Afrike. Celkový výnos predstavoval k začiatku marca viac ako 1.108.979 eur. TASR o tom informoval Jozef Magda z eRka, ktoré Dobrú novinu organizuje.

"Výsledok ešte nie je definitívny, pretože k vyzbieranej sume v jednotlivých diecézach budú pripočítané aj individuálne dary prijaté na účet Dobrej noviny do 31. marca a výnos z odoslaných DMS správ," uviedol Magda. Vianočná kolednícka akcia prebiehala od 24. decembra 2017 do 6. januára v 1287 mestách a obciach na celom Slovensku. "Do Dobrej noviny sa zapojilo 24.297 koledníkov v 2522 skupinkách, ktorí spolu navštívili 65.938 rodín. K deťom v slovenských farnostiach sa cez Slovenskú katolícku misiu pripojili aj rodiny žijúce v Bruseli," uviedol Magda.

"Sme vďační všetkým rodinám, ktoré koledníci Dobrej noviny navštívili, aj individuálnym darcom za ich štedrosť. Spolu sme vytvorili veľké dielo a potvrdili, že Slováci sú otvorení ľudom, ktorí potrebujú pomoc, hoci sú aj geograficky veľmi vzdialení," povedal riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík. Hlavnou témou uplynulého ročníka s mottom "Na ceste k životu" bola práca dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v meste Alitena na severe Etiópie, kde Dobrá novina podporuje od roku 2015 zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi.

Z výťažku zbierky budú podporené rozvojové projekty v Etiópii zamerané na základnú zdravotnú starostlivosť a prístup k vzdelaniu a na odborné vzdelávanie v Južnom Sudáne. "V Keni budú podporené projekty zamerané na zabezpečenie obživy a pitnej vody, na vzdelávanie dospelých a na podporu centier pre deti s postihnutím. V Ugande podporia nemocnicu pre deti," uzavrel Magda.