TASR

Dnes o 18:46 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kwiatkowski vyhral Tirreno-Adriatico, P. Sagan skončil až na 69. mieste

Na druhom mieste v celkovom poradí skončil jeho tímový kolega Damiano Caruso z Talianska s mankom 24 sekúnd, tretie miesto si vyjazdil britský pretekár Geraint Thomas zo Sky (+32 s).

Poliak Michal Kwiatkowski. — Foto: TASR/AP

San Benedetto del Tronto 13. marca (TASR) - Poľský cyklista Michal Kwiatkowski sa stal víťazom 53. ročníka pretekov Tirreno-Adriatico. Jazdec stajne Sky potvrdil celkový triumf v poslednej 7. etape, časovke na desať kilometrov so štartom a cieľom v San Benedetto del Tronto, ktorú vyhral Austrálčan Rohan Dennis z BMC.

Na druhom mieste v celkovom poradí skončil jeho tímový kolega Damiano Caruso z Talianska s mankom 24 sekúnd, tretie miesto si vyjazdil britský pretekár Geraint Thomas zo Sky (+32 s).

"Keď som sa pripravoval, začalo pršať, takže som sa obával, že by sa mohlo niečo pokaziť. Bolo to zradné, neviem, či prišlo aj k pádom, ale bolo tam pár zákrut a mohlo sa stať všeličo. Musel som ísť opatrne, no dnes som sa cítil dobre a preto som skončil tak dobre. Je to moje najdôležitejšie víťazstvo v etapových pretekoch. Doteraz som dvakrát vyhral Okolo Algarve, ktoré však nie je vo WorldTour," povedal Kwiatkowski pre cyclingnews.com.

Dvadsaťsedemročný Dennis si v časovke v San Benedetto del Tronto zopakoval svoj vlaňajší triumf, tentokrát vyhral časom 11:14 minút. Druhý Jos van Emden z LottoNL-Jumbo stratil na víťaza štyri sekundy.

"Bol som nervózny. Pozeral som si najlepšie časy na tejto trati, aby som vedel, čo potrebujem na výhru. Myslel som si, že musím ísť rýchlejšie ako vlani a bola to pravda. Jos zajazdil rovnaký čas, ako ja vlani," povedal Dennis.

Slovenský reprezentant Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe obsadil v časovke 69. miesto s mankom jedna minúta a celkovo skončil na 43. priečke s takmer dvadsaťminútovou stratou. Trojnásobný majster sveta získal na podujatí tri druhé miesta v etapách a druhý skončil aj v bodovacej súťaži, keď na domáceho víťaza Jacopa Moscu zo stajne Wilier Triestina - Selle Italia stratil tri body.