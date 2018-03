TASR

Libor Hudáček skončil po treste vo švédskom Färjestade

Dvadsaťsedemročný Hudáček prišiel do klubu len 12. februára z konkurenčného Örebra.

Na archívnej snímke Libor Hudáček. — Foto: TASR/Pavol Neubauer

Štokholm 13. marca (TASR) - Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček po mesiaci skončil v tíme švédskej najvyššej súťaže Färjestad BK, ktorý s ním rozviazal kontrakt. Uviedla to oficiálna webová stránka klubu.

Dvadsaťsedemročný Hudáček prišiel do klubu len 12. februára z konkurenčného Örebra. Stihol odohrať päť zápasov a zaznamenal jeden gól a asistenciu. Za rozviazaním zmluvy je fakt, že slovenský reprezentant dostal pred štartom play off päťzápasový dištanc za úmyselnú tvrdú sekeru na Ludviga Elvenesa z Rögle. "To, čo tam Hudáček spravil, nie je v súlade so správaním, aké chceme vidieť od našich hráčov," povedal pre aftonbladet.se riaditeľ klubu Stefan Larsson.

Hudáček odštartoval sezónu v drese Örebra, za ktoré odohral 33 duelov s bilanciou päť gólov a desať asistencií.