Majerský prvých 100 dní vo funkcii bojoval za svidnícku nemocnicu

Predseda PSK vníma dôležitosť postavenia svidníckej nemocnice z hľadiska dostupnosti pre občanov a verí, že bude garantované zachovanie pôrodníckeho oddelenia na dlhé obdobie.

Na archívnej snímke predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský počas podpisu sľubu. — Foto: TASR - František Iván

Prešov 13. marca (TASR) – Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský počas prvých 100 dní v úrade považuje za kľúčové, že sa podarilo dočasne odvrátiť hrozbu zrušenia pôrodnice vo svidníckej nemocnici aj vďaka intervencii kraja. Závažným problémom podľa neho bola i situácia v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, kde boli problémy so zapožičiavaním obrazov. Novinárov o tom v utorok informoval Majerský.

Ohľadom situácie v spomínanom múzeu Majerský uviedol, že má za sebou náročné rokovania s kurátorom aj súkromnými majiteľmi obrazov, ktorí v minulosti už pohrozili ich presťahovaním inam. Majerský považuje múzeum v Medzilaborciach za dôležitú súčasť kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Stotožňuje sa s koncepciou múzejníkov, že by časť exponátov mohla tvoriť putovnú výstavu, ktorú by pri zachovaní prísnych bezpečnostných podmienok mohli vidieť aj návštevníci iných galérií v kraji. Súčasne by táto výstava bola lákadlom prísť si pozrieť Warholove múzeum do Medzilaboriec.

Pracovný pomer ku koncu februára ukončila riaditeľka múzea Ľudmila Štecová. Došlo k dočasnému povereniu vedenia múzea a na tento post bude vypísané výberové konanie.

„Tých 100 dní prešlo naozaj veľmi rýchlo, nebol to ľahký čas, vzhľadom na to, že sme museli riešiť aj niektoré problematické veci. Ale verím, že aj tieto dva bolestivé problémy sa nám podarilo vyriešiť k spokojnosti všetkých zainteresovaných, ale hlavne koncových užívateľov služieb, ktoré tieto inštitúcie poskytujú. Kraj prešiel aj niektorými personálnymi zmenami, ale vždy po dohode s jednotlivými zamestnancami,“ povedal šéf kraja.

Od nástupu Majerského odišlo z PSK 30 zamestnancov. Podľa jeho vyjadrenia ich nahradia ľudia, ktorí sú ochotní spolupracovať na jeho vízii. V utorok predstavil nového vedúceho odboru školstva Jána Furmana, ktorý vzišiel z výberového konania. Zdedil post po Karolovi Lackovi, ktorý odišiel do dôchodku.

Podľa Majerského zastupiteľstvo PSK je funkčné, vznikli poslanecké kluby, komisie, majú troch podpredsedov a hlasovanie na dvoch zastupiteľstvách prebiehalo korektne. Poslanci schválili zmenu rozpočtu a dali vyše 15 miliónov eur do oblasti dopravy na opravy ciest, mostov a zosuvov.

Majerský doplnil, že jeho hlavnými prioritami v predvolebnej kampani boli cesta, práca, rodina, ktorým chce venovať svoje úsilie. Medzi Prešovom a Košicami už od marca začali premávať zrýchlené vlaky. Vo štvrtok (15.3.) sa zúčastní na rokovaní o integrovanej doprave, ktorú chcú prepojiť medzi Prešovským a Košickým krajom. Intenzívne sa pracuje na masterpláne, čo je komplexný dokument dopravného plánovania.