Dvojzápas SR 21 s Albánskom už v réžii Brunegrafa: Toto je nominácia

Mladí slovenskí futbalisti najprv 23. marca budú čeliť súperovi v Tirane, o štyri dni 27. marca ho privítajú v Žiline.

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Oto Brunegraf počas tlačovej konferencie k nominácii na dvojzápas kvalifikácie ME 2019 proti Albánsku. V Bratislave 13. marca 2018. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 13. marca (TASR) - Už pod vedením trénera Ota Brunegrafa odohrá slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov najbližšie dva marcové kvalifikačné zápasy ME 2019 proti Albánsku. "Sokolíci" najprv 23. marca budú čeliť súperovi v Tirane, o štyri dni 27. marca ho privítajú v Žiline.

Slováci sú v 2. kvalifikačnej skupine až štvrtí. Na konte majú po 5 dueloch dve výhry a dve prehry so Španielskom aj domácu s Islandom. Ak chcú pomýšľať aspoň na baráž, už si nemôžu dovoliť zaváhať.

Brunegraf, ktorý v utorok na tlačovej konferencii predstavil 23-člennú nomináciu, bude plniť úlohy hlavného trénera po Pavlovi Hapalovi. Český kormidelník, ktorý so SR 21 postúpil a úspešne účinkoval na ME v Poľsku minulý rok, už trénuje pražskú Spartu. "Zmena bola rýchla a nečakaná. Prináša to ale futbalový život a treba sa tomu postaviť čelom," zareagoval na odchod dlhoročného trénerského súputníka 45-ročný kouč. Ten zloženie výberu ešte konzultoval s Hapalom, konečná verzia však bola už v jeho réžii: "Viac-menej v hrubých rysoch sme mali nomináciu vykomunikovanú, potom tam pár otáznikov zostalo v mojej réžii," dodal tréner, ktorý sa nateraz odmietol baviť, či by nasledovala Hapalove kroky na Letnú: "Toto by som riešil až po týchto dvoch zápasoch. Sme pred pozitívnym zlomom, čaká nás ešte päť zápasov. My ich musíme zvládnuť všetky, ak chceme postúpiť z druhého miesta. Takže toto odložíme na neskôr a uvidíme."

Slovákom vypadli pre zranenia z výberu viacerí dôležití hráč ako László Bénes, Lukáš Čmelík, Miroslav Káčer či Dominik Kružliak. "Hlavne čo sa týka Kružliaka, ten má najväčšie zranenie, určite bude chýbať. Ani Čmelíkovi to momentálne nevychádza podľa predstáv, bol chorý aj zranený. S Bénesom to vyzeralo optimisticky, ale prišlo ďalšie zranenie, v tomto prípade svalové. Aj od nás by to bolo neseriózne, ak by sme ho tlačili. Nechceme nič riskovať a počkáme, až keď bude v klube hrávať," objasnil Brunegraf, ktorému sa po zranení vrátil do mužstva Lukáš Haraslín. "Mám pocit, že je teraz ako pes, ktorého pustili z obojka. Má strašnú chuť hrať. Aj v klube ho musia v tomto smere držať skrátka. Určite s ním budeme môcť počítať v niektorom z týchto dvoch zápasov."