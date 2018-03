TASR

Viac ako 1200 zdravotníkov v Žiline absolvuje komunikačné školenie

Trojhodinové školenie prebieha v dvoch blokoch a zameriava sa na modelové prípady i reálne situácie z ambulancií a oddelení.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Žilina 13. marca (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline pripravila v týchto dňoch pre zdravotníckych zamestnancov špeciálne školenie podporujúce zlepšenie komunikácie. Pod vedením klinického psychológa Richarda Grófa sa zameriavajú nielen na priblíženie vzťahu zdravotník – pacient, ale aj na špecifiká osobností a problémových situácií, do ktorých sa môžu lekári či sestry dostať. TASR o tom informovala hovorkyňa FNsP v Žiline Lenka Záteková.

„Takýmto spôsobom chceme pomôcť zdravotníkom, ktorí sa každý deň stretávajú s rôznymi ťažkými prípadmi a životnými situáciami pacientov a nie vždy je pre nich jednoduché správne reagovať,“ uviedol generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek.

Trojhodinové školenie prebieha v dvoch blokoch a zameriava sa na modelové prípady i reálne situácie z ambulancií a oddelení. „Chceme otvoriť aj ľudskú rovinu komunikácie s pacientom. Neliečime len ochorenie, ale pozeráme sa na pacienta ako na človeka, ktorý má určité nádeje, strachy, myšlienky a pocity, ktoré sa v ňom odohrávajú,“ vysvetlil školiteľ. Choroba má podľa neho vždy aj psychologické dôsledky, ktoré by mali byť v komunikácii zohľadnené rovnako ako individuálne potreby každého z pacientov. Každý sa vyrovnáva s chorobou rôzne a čím je pacient spokojnejší, tým je rýchlejšia aj samotná rekonvalescencia.

Reakcie zamestnancov na školenie sú rôzne. „Stretávame sa aj s nesúhlasom a sťažnosťami, že nie vždy je čas venovať sa pacientovi tak do hĺbky, no na druhej strane to mnohí vítajú a takýmto spôsobom bežne pracujú a je to pre nich samozrejmosť,“ uzavrel Stalmašek.