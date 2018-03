TASR

PRIESKUM: Slováci ešte stále častejšie platia bankovkami ako kartou

Dokonca aj pri nákupe cez internet Slováci najčastejšie nakoniec zaplatia v hotovosti až po prevzatí tovaru na dobierku.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 13. marca (TASR) - Platba v hotovosti v obchodoch na Slovensku stále dominuje. Pri pokladni v kamenných prevádzkach pravidelne vyťahuje z peňaženky bankovky a mince až sedem z desiatich Slovákov. A hoci bezhotovostných platieb z roka na rok pribúda, stále sú v menšine.

Za bežné nákupy v klasických obchodoch platí debetnou kartou ani nie polovica ľudí. Dokonca aj pri nákupe cez internet Slováci najčastejšie nakoniec zaplatia v hotovosti až po prevzatí tovaru na dobierku. Bezkontaktné platby sú rozšírenejšie u ľudí s vysokoškolským vzdelaním, na druhej strane hotovosťou platia častejšie ľudia s nižším vzdelaním. Pre spoločnosť Home Credit to zistil prieskum agentúry STEM/MARK.

Podľa analytika spoločnosti Home Credit Romana Müllera, väčšina ľudí evidentne uprednostňuje pocit istoty, keď majú bankovky fyzicky pod svojou kontrolou, pred virtuálnymi peniazmi pri platbách kartou, prevodom, mobilom či dokonca nálepkou. V kamenných obchodoch, napríklad v potravinách, dennodenne platí hotovosťou takmer štvrtina Slovákov a ďalších takmer 50 percent niekoľkokrát za týždeň.

Na druhej strane debetnou kartou, ktorú majú ľudia k svojmu bežnému účtu, platí denne len jeden z desiatich Slovákov a niekoľkokrát za týždeň ďalšia tretina opýtaných.

"Keď si to zosumarizujeme, na Slovensku v kamenných prevádzkach denne platí hotovosťou dvakrát toľko ľudí ako kartou. Pravidelne hotovosť využíva viac ako 70 % ľudí. Na druhej strane, kartou pravidelne uhrádza takéto nákupy len 45 % nakupujúcich. Samozrejme, mnohí v priebehu jedného týždňa využívajú aj hotovosť aj kartu," približuje výsledky prieskumu Müller.

To, že Slováci až tak neholdujú online platbám, potvrdzuje ďalšie zistenie z prieskumu. Aj nákupy cez internet najčastejšie nakoniec zaplatia v hotovosti. A to aj napriek tomu, že bezhotovostné platby sú jednoduchšie a rýchlejšie. Tretina Slovákov aspoň raz za mesiac za tovar objednaný cez internet zaplatí v hotovosti až po jeho prevzatí, teda na dobierku. Za to isté obdobie zaplatí za internetový nákup prevodom z účtu len každý piaty človek, podobne je to aj v prípade platby debetnou kartou. Platba kreditnou kartou za nákupy online je podľa prieskumu na Slovensku ešte menej rozšírená.