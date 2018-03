TASR

Dnes o 12:08 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Sociálny výbor odobril petíciu občanov za skorší odchod do dôchodku

Zákonný dôchodkový vek sa každoročne mení v závislosti od strednej dĺžky života, pričom horná hranica veku odchodu do dôchodku v SR nie je pevne stanovená.

Bratislava 13. marca (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR sa bude zaoberať občianskou petíciou, aby ľudia mohli odísť skôr do dôchodku. Parlamentný sociálny výbor ju totiž v utorok vzal na vedomie a odporučil parlamentu sa ňou zaoberať. Občania v nej žiadajú, aby sa zmenou zákona o sociálnom poistení stanovil maximálny vek pre odchod do starobného dôchodku na 64 rokov.

Cieľom petície je zmena súčasného dôchodkového systému, a to hlavne snaha zastaviť predlžovanie veku odchodu do penzie a vytvorenie možnosti pre skorší odchod do dôchodku bez krátenia jeho výšky. "Rozumiem tomu, že očakávania sú také, aby sa zastropovanie udialo čím skôr. Petíciu beriem vážne," skonštatoval počas rokovania výboru poslanec Jozef Burian (Smer-SD). Podľa neho by sa pri príprave zmien dalo vychádzať z programu zameraného na aktívne starnutie, ktorým sa zaoberá ministerstvo práce. "Tam sú tie nápady, ktoré by mali pomôcť. Poďme sa baviť o tom, aký je ten vek, kedy môže človek nastúpiť do dôchodku. Je dôležité, aby sme sa porovnávali aj s okolitými krajinami. Slovensko je veľmi citlivé na vek odchodu do dôchodku," poznamenal Burian.

Jeho stranícka kolegyňa Jana Vaľová podporuje "zastropovanie" veku odchodu do dôchodku, podľa nej by sa malo ale prihliadať špeciálne aj na ženy, ktorým by sa mala zohľadňovať výchova detí.

Podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková poslancom na výbore vysvetlila, že petícia je naformulovaná všeobecne. "My sme si urobili analýzu, ako je to v krajinách Európskej únie a jedno z tých riešení je práve zastropovanie veku odchodu do dôchodku. My sme to dali na 64 rokov práve preto, že zastupujeme ťažké profesie. Predstava, že by hutník pri vysokej peci pracoval do nejakých 68 rokov, je pre nás úplne nereálna. Budeme tlačiť na to, aby vek bol zostropovaný. Otázka, v akej výške, je na diskusiu," priblížila Benedeková. OZ KOVO v petícii tiež navrhovalo umožniť skorší odchod do dôchodku aj pri náročnejších pracovných pozíciách, napríklad pre ľudí vykonávajúcich rizikové práce s bezprostredným ohrozením zdravia či vo viaczmennej prevádzke tak, aby im skorší odchod do dôchodku nespôsobil krátenie dôchodkovej dávky.

OZ KOVO v parlamente ešte vo februári odovzdalo 7272 petičných hárkov s dostatkom potrebných podpisov, aby sa touto petíciou musel zaoberať parlament.

Na Slovensku totiž došlo k zmenám týkajúcim sa dôchodkového veku. Zákonný dôchodkový vek sa každoročne mení v závislosti od strednej dĺžky života, pričom horná hranica veku odchodu do dôchodku v SR nie je pevne stanovená. Od 1. januára 2018 je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a 139 dní. Oproti predošlému roku sa predĺžil o 63 dní.

Dôchodkový vek 62 rokov a 139 dní platí pre poistencov narodených po 31. decembri 1955. Výnimkou sú poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek. To znamená, že znížený dôchodkový vek poistencom, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórii funkcií a ženám podľa počtu vychovaných detí, sa aj naďalej zachováva.