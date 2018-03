TASR

Dnes o 12:05 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Sociálny výbor schválil návrh zákona o sociálnom podnikaní

Vzniknúť majú tri typy sociálnych podnikov, pričom jednou z podmienok má byť, že takýto podnik bude musieť viac ako polovicu svojho zisku investovať do napĺňania vopred definovaného cieľa.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Martin Palkovič

Bratislava 13. marca (TASR) - Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie by mali ľahšie nájsť uplatnenie na trhu práce aj vďaka sociálnym podnikom. Návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z dielne ministerstva práce dnes odobril parlamentný sociálny výbor. Zároveň k nemu schválil aj pozmeňujúci návrh poslankyne Jany Vaľovej (Smer-SD), ktorým sa napríklad vypúšťa časové obmedzenie poskytovania kompenzačného príspevku, vytvára sa aj prechodné obdobie pre chránené dielne, ktoré budú uvažovať o prechode do režimu integračného podniku.

Cieľom návrhu zákona je legislatívne upraviť sektor sociálnej ekonomiky a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti. Systém jej podpory má byť podľa rezortu práce spoločensky prijateľný a plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci.

Vzniknúť majú tri typy sociálnych podnikov, pričom jednou z podmienok má byť, že takýto podnik bude musieť viac ako polovicu svojho zisku investovať do napĺňania vopred definovaného cieľa. Význam integračného podniku spočíva v zamestnávaní znevýhodnených alebo zraniteľných osôb. Sociálny podnik bývania bude zase slúžiť na výstavbu alebo prestavbu bytov, prípadne nájom bytov osobám s mesačným príjmom do štvornásobku sumy životného minima. Zákon má umožniť aj vznik iných registrovaných sociálnych podnikov, ktorých cieľom je dosahovať pozitívny sociálny vplyv poskytovaním iných spoločensky prospešných služieb.

Sociálne podniky sa budú môcť uchádzať o priamu aj nepriamu formu pomoci od štátu. Získať budú môcť napríklad investičnú pomoc, kompenzačnú pomoc, ale aj pomoc na podporu dopytu. Nepriama dotácia bude vo forme daňových úľav, napríklad má byť nižšia DPH pri tovaroch a službách, ktoré budú sociálne podniky predávať, nebudú musieť platiť daň zo zisku z tej časti, ktorú následne investujú do plnenia sociálneho cieľa. Existovať má aj odpustenie niektorých miestnych daní, napríklad za psa alebo nehnuteľnosť.

Predsedníčka výboru Alena Bašistová (nezaradená) skonštatovala, že predložený návrh zákona by mal priniesť osoh pre ľudí.

Pozmeňujúci návrh Vaľovej prevažne obsahuje legislatívno-technické zmeny. Návrh má však napríklad poskytnúť chráneným dielňam, ktoré uvažujú o prechode do režimu integračného podniku, prechodné obdobie, ktoré má trvať do konca roka 2020. Počas legislatívneho procesu tento krok presadzovala aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. "Prechodné obdobie má slúžiť na to, aby existujúce chránené dielne mohli nový štatút integračného podniku vyskúšať bez rizika, že v prípade nevyhovujúcej aplikačnej praxe zostanú čo i len dočasne visieť 'vo vzduchoprázdne', teda bez podpory ktoréhokoľvek zákona," uvádza sa vo Vaľovej pozmeňujúcom návrhu.

Návrhom sa má vypustiť aj časové obmedzenie poskytovania kompenzačného príspevku a nastaviť poskytovanie v trojročnom období s maximálnou sumou príspevku. "Takáto úprava sa navrhuje s cieľom zabezpečiť poskytovanie príspevku na dodatočné náklady spojené so zamestnávaním osôb, ktoré sú znevýhodnené z dôvodu ich zdravotného stavu, počas celého obdobia ich zamestnávania," píše sa v pozmeňujúcom návrhu.