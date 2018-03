TASR

Handlová opäť motivuje ľudí k jarnému upratovaniu aj súťažou

Mesto so spoločnosťou Hater-Handlová pripravili pre obyvateľov bezplatný odvoz odpadu z upratovania okolia svojich domov, oddychových zón a okolia stojísk kontajnerov.

Handlová 13. marca (TASR) - V Handlovej začali v týchto dňoch s jarným upratovaním. Samospráva motivuje obyvateľov zapojiť sa do prác aj súťažou o ceny, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

"Mesto Handlová so spoločnosťou Hater-Handlová pripravili pre obyvateľov bezplatný odvoz odpadu z upratovania okolia svojich domov, oddychových zón a okolia stojísk kontajnerov, respektíve mestského mobiliáru v blízkosti ich obydlí," uviedla Paulínyová.

Jarné upratovanie organizuje Handlová v dvoch etapách, v severnej a južnej časti mesta. Sever sa bude upratovať do 15. marca, juh od 16. do 22. marca. "Do rozmiestnených veľkokapacitých kontajnerov môžu ľudia ukladať odpad z verejných priestranstiev, trávnikov, okolia obytných blokov či detských ihrísk, ako trávu, lístie, drobné konáre, záhonové kvety, tiež odpad z čistenia stanovísk nádob na komunálny odpad ako znehodnotené separované suroviny a znehodnotený textil," priblížila ďalej hovorkyňa mesta. Do kontajnerov však podľa nej nepatrí veľkoobjemný odpad, jeho zber samospráva zabezpečí podľa stanoveného harmonogramu, najbližšie koncom mája. Odvoz odpadu z upratovania si môžu obyvatelia i objednať cez mestskú spoločnosť.

Ako motiváciu pre Handlovčanov zapojiť sa do jarného upratovania mesto opäť vyhlásilo na svojej stránke na Facebooku aj súťaž. Počas minuloročného jarného upratovania mestská spoločnosť odviezla celkovo 48,12 tony odpadu na skládku, pričom autá zvážajúce odpad najazdili 867 kilometrov.