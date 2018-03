TASR

Dnes o 10:21 čítanie na minútu 0 zdieľaní Štetina prekonal zdravotné patálie, pripravuje sa na derby

Slovenský futbalista v službách Sparty Praha prežíval v uplynulých týždňoch neľahké obdobie. Tri týždne laboroval s oslabeným organizmom, a hoci navštívil odborníkov, presnú diagnózu sa nedozvedel.

Na archívnej snímke slovenský futbalový reprezentant Lukáš Štetina. — Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 13. marca (TASR) - Po trojzápasovej odmlke spôsobenej zdravotnými problémami sa slovenský futbalista Lukáš Štetina vrátil do tréningového procesu v Sparte Praha. Reprezentačný stopér sa by mohol objaviť v zostave českého klubu už vo víkendovom mestskom derby so Slaviou.

Štetina prežíval v uplynulých týždňoch neľahké obdobie. Tri týždne laboroval s oslabeným organizmom, a hoci navštívil viacerých odborníkov, presnú diagnózu sa nedozvedel. "Nebolo to jednoduché. Necítil som sa dobre a nebol som schopný zvládať tréningovú záťaž. Výsledky vyšetrení však nič zásadné neukázali. Asi to bola nejaká infekcia, alebo prekonaná choroba z minulosti. Ťažko povedať. Som však rád, že už je to za mnou, včera som začal naplno trénovať a všetko nasvedčuje tomu, že na víkendové derby so Slaviou by som mohol byť pripravený," uviedol Štetina pre fsagency.eu.

Naposledy bol v základnej zostave pri domácom víťazstve nad Libercom. Po dvoch remízach nasledovalo odvolanie trénera Stramaccioniho a vymenovanie Pavla Hapala za nového šéfa realizačného tímu. Štetina sa s dnes už bývalým koučom slovenskej reprezentácie do 21 rokov stretol na jednej spoločnej akcii. "Bolo to pred dvomi alebo tromi rokmi pri finálovom zápase Challenge cupu, teda súťaže do 23 rokov. Vyhrali sme nad Tureckom, takže spomienky sú určite dobré. Myslím si, že s trénerom sme si celkom sadli, je to príjemný človek, ktorý vždy na rovinu povie, čo sa mu páči a čo nie. Pevne verím, že sa mu podarí nasmerovať nás k lepším výsledkom," povedal Štetina.

Derby so Slaviou by mohlo byť ideálnym odrazovým mostíkom. "Nič lepšie si neviem predstaviť, ako vyhrať derby. Veľmi by nám to pomohlo, či už celkovej atmosfére, ale predovšetkým v tabuľke," dodal.