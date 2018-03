TASR

Snehové správy: Vleky premávajú v približne 45 strediskách

Lyžiarske podmienky sú dobré, vo vyšších polohách veľmi dobré, obmedzené podmienky hlási Ski Makov.

Bratislava 13. marca (TASR) - Po jarných prázdninách klesol počet otvorených stredísk o polovicu – aktuálne premávajú vleky a lanovky v asi 45 zimných areáloch. Cez víkend sa tento počet zvýši o strediská, ktoré ohlásili víkendový režim, prípadne majú prevádzku obmedzenú na piatok až nedeľu – napr. Čertovica, Selce-Čachovo, Mýto pod Ďumbierom, Jasenská dolina, Plejsy, Janovky v Zuberci, Vernár alebo Mlynky. Lyžiarska sezóna bola definitívne ukončená v Litmanovej, vo Vyšných Ružbachoch, v Športcentre Oščadnica, v Bachledke Ski and Sun, v Nižnej Uhliskej alebo na Ostrom Grúni.

Lyžiarske podmienky sú dobré, vo vyšších polohách veľmi dobré, obmedzené podmienky hlási Ski Makov. Snehová vrstva postupne klesá, na zjazdovkách, ktoré sú aktuálne v prevádzke je zväčša 30 až 60 cm snehu, v niektorých vysokohorských lokalitách je to o niečo viac – napr. Štrbské Pleso a Chopok juh-Kosodrevina hlásia do 80 cm snehu, Skalka a Roháče do 1 m, Lomnické sedlo a Vrátna-Chleb do 1,5 m. Sneh je mokrý alebo firnový.

Alpské strediská

Na alpských zjazdovkách sú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky. Snehová vrstva za posledné dva dni poklesla. Po víkende niektoré menšie rakúske strediská ukončili sezónu, prevádzka však pokračuje vo väčšine lyžiarskych oblastí.