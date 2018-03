TASR, Dobré noviny

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Špičkový vedec sa vrátil na Slovensko. Hoci v zahraničí sa mu darilo, radšej chce našich študentov viesť k úspechom

Študoval a roky pôsobil v zahraničí. Dnes sa mladý slovenský fyzik vracia na Slovensko.

Daniel Nagaj — Foto: Archív Daniel Nagaj

BRATISLAVA 13. marca - Mladý fyzik Daniel Nagaj sa vrátil na Slovensko druhýkrát. Prvýkrát to bolo po doktorandskom štúdiu v americkom Massachusetts a teraz po dvoch rokoch výskumu na univerzitách vo Viedni a americkom Berkeley. Informovala o tom Andrea Nozdrovická zo Slovenskej akadémie vied (SAV). "Som tu doma, mám tu rodinu, blízkych ľudí a šikovných kolegov vo Výskumnom centre pre kvantovú informáciu na Fyzikálnom ústave SAV. Už dávno som sa rozhodol, že ak budem mať možnosť robiť vedu na Slovensku, chcem ju využiť a s mojimi výsledkami zase chodiť do sveta," vysvetlil dôvody návratu na Slovensko Nagaj. Možnosť prihlásiť sa do programu SASPRO bola pre neho lákavá.

Foto: Archív Daniel Nagaj

Vo svojom projekte sa Nagaj snaží porozumieť výpočtovej zložitosti simulácie systémov popísaných lokálnymi kvantovými Hamiltoniánmi. "Keď pochopíme, ktoré úlohy o fyzikálnych systémoch sú mimoriadne ťažké, možno do nich dokážeme efektívne uložiť a zašifrovať dáta. Oveľa viac ma však zaujímajú základné otázky. Čo nám príroda naozaj dovolí vypočítať? Špeciálne zaujímavé je to vtedy, keď na zostavenie počítača, na ktorom to budeme robiť, použijeme všetky možnosti, ktoré nám fyzika ponúka," objasnil vedec.

Pri porovnávaní práce doma a v zahraničí vidí viacero rozdielov. "Miesta vo svete, kde som pracoval, mali intenzívnu tvorivú atmosféru, kvalita spolupráce a množstvo hostí, ktorí sa tadiaľ premleli, boli nepomerné. Človek tam je pod oveľa vyšším profesionálnym tlakom. O mnohé základné veci týkajúce sa prehľadnosti financovania, administratívnej pomoci pri písaní grantov a vybavovačiek je postarané, a mohol som sa tak sústrediť na výsledky," vysvetlil. Teraz chce na Slovensku zostať, viesť študentov a posielať ich do sveta.