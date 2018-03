TASR

Carrick z Manchestru United oznámil, kedy ukončí kariéru

V budúcej sezóne sa Carrick podľa agentúry DPA stane súčasťou trénerského tímu na Old Trafford.

Na snímke vľavo hráč Bayernu Bastian Schweinsteiger, vpravo hráč United Michael Carrick. — Foto: TASR/AP

Londýn 12. marca (TASR) - Stredopoliar anglického futbalového klubu Manchester United Michael Carrick po tejto sezóne ukončí hráčsku kariéru. V utorok to povedal na tlačovej konferencii.

Tridsaťšesťročný Carrick odohral za Manchester 463 zápasov a za Anglicko nastúpil 34-krát. V aktuálnom ročníku však kapitán ManU nastúpil len na štyri stretnutia po tom, ako mu diagnistikovali nepravidelný tep a v novembri minulého roka podstúpil menšiu operáciu srdca. V budúcej sezóne sa Carrick podľa agentúry DPA stane súčasťou trénerského tímu na Old Trafford.

"Som rozhodnutý, že po sezóne ukončím kariéru. Stále to bolo v rovine, že nič nie je potvrdené, ale už v tom mám jasno. Naďalej tvrdo trénujem a rád by som ešte odohral niekoľko minút," povedal Carrick, ktorý hral aj za West Ham United, Swindon Town, Birmingham City a Tottenham Hotspur. Do Manchestru prišiel v roku 2006.