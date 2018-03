TASR, Dobré noviny

Velez-Zuzulová dostala od fanúšikov nádherný darček na rozlúčku. Keď ho zbadala, neverila vlastným očiam

Fanúšikovia sa s Veronikou rozlúčili krásnym spôsobom. Prekvapili ju darčekom, ktorý určite neočakávala.

Ofterschwang 11. decembra (TASR) - Stoosemdesiattri (183) štartov v pretekoch Svetového pohára. Z toho 68 umiestnení v top10 a 30 pódiových, 10-krát tretia, 15-krát druhá, 5-krát prvá. V cieli 4303 bodov. To je súhrnná jazda Veroniky Velez-Zuzulovej na tričku, ktoré dal charizmatickej slovenskej lyžiarke vyrobiť levický fanklub, jej verný spolok aktívnych podporovateľov.

Družina Romana Kaliarika povzbudzovala slovenskú športovkyňu u vo väčšine dostupných dejísk, aj na ďalších podujatiach v alpských strediskách. Patrí do "chotára" kariéry, ktorá sa do histórie nezapíše oslnivosťou, ale obdivuhodnosťou a unikátnymi okolnosťami. "Keď som si pozrela to tričko, nemohla som uveriť. Toto všetko, fakt? Že pätnásťkrát druhá? Tie čísla predtým nehrali pre mňa nejakú veľkú rolu. Vždy som sa chcela zlepšovať a čísla som brala ako sprievodné faktory," povedala pre TASR lyžiarka, ktorá viacero z tých 15 druhých miest dosiahla v okolnostiach smoliarskeho siahania na prvenstvo.

Na snímke Viera Zuzulová, mama slovenskej slalomárky Veroniky Velez-Zuzulovej, po jej rozlúčkovej jazde s kariérou v 1. kole slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien v nemeckom Ofterschwangu 10. marca 2018. Foto: TASR/Michal Svítok

Veronika bola úžasná bojovníčka

V časoch, keď Veronika Velez-Zuzulová definitívne prenikala do slalomárskej špičky Svetového pohára, ona bola jeho celková líderka. Nicole Hospová vyhrala veľký glóbus v roku 2007 a o rok neskôr skončila vo všeobecnej klasifikácii prestížneho zjazdárskeho seriálu len za Lindsey Vonnovou.

Keďže rakúska lyžiarska univerzálka jazdila kvalitne najmä točivé disciplíny, medzi jej priame súperky patrila aj Slovenka. "Veronika bola úžasná bojovníčka. Športovkyňa telom i dušou, nikdy sa nevzdávala a to aj napriek ranám osudu. Som šťastná, že som mohla byť pri jej sympatickej rozlúčke a že som sa mohla porozprávať s ňou i s jej otcom," vyznala sa Hospová pre TASR v nemeckom Ofterschwangu, vo víkendovom dejisku Zuzulovej poslednej jazdy v SP.

Áno, práve Timotej Zuzula v tej ére často rozprával o priateľských podnetoch vtedajšieho rakúskeho družstva. A že slovenský minitím si mimoriadne rozumel práve s Nicole Hospovou. Bolo to dojímavé obdobie, časté objatia v cieli, utešovania i gratulácie. Veronika bola vtedy najväčšou konkurentkou rakúskych superslalomárok na čele s Marlies Schildovou. Ona a Nicole Hospová sa napriek tomu stali jej najlepšími priateľkami. "Áno rivalita tam bola, ale taká príjemná. Keď potom prvýkrát u nás doma vyhrala konečne preteky Svetového pohára, mali sme obrovskú radosť. Lebo Veronika je úžasná žena, vždy dobroprajná a s otvoreným srdcom. Človek v živote nestretne veľa takýchto výsostne pozitívnych ľudí a keď sa to stane vo svete športového súperenia, tak je to o to nádhernejšie," zaspomínala si Nicole Hospová, ktorá sama "vyfúkla" víťazstvo svojej kamarátke pred desiatimi rokmi v Maribore. Celkovo Velez-Zuzulová skončila v slalome SP v rokoch 2008-2012 päťkrát druhá za nejakou rakúskou súperkou.

Na snímke uprostred slovenská slalomárka Veronika Velez-Zuzulová s mamou Vierou Zuzulovou (vľavo) a otcom Timotejom (vpravo) po svojej rozlúčkovej jazde s kariérou v 1. kole slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien v nemeckom Ofterschwangu 10. marca 2018 Foto: TASR/Michal Svítok

Aj vďaka Veronike svet spoznal Slovensko

Aj o jej veľkých súpereniach a kamarátstvach, nielen s Rakúšankami, ale aj s Janicou Kosteličovou či Mikaelou Shiffrinovou, sa s Veronikou v Ofterschwangu veľa rozprával Patrick Lang z Medzinárodnej lyžiarskej federácie. Syn Sergea Langa, zakladateľa Svetového pohára si tiež užil veľkolepú krojovanú rozlúčku slovenskej lyžiarky a zaspomínal si na jej prvé úspechy. Pre TASR zdôraznil aj širšie rozmery Veronikinej kariéry: "Je to skvelá šampiónka, ktorá skutočne urobila niečo pre svoju krajinu. Musela tvrdo bojovať, aby svoje ciele dosiahla a podarilo sa jej to. Mal som celý ten čas k nej blízky vzťah, aj k jej otcovi. Najmä na začiatku to mali obaja veľmi ťažké, ťažšie ako hocikto iný vo Svetovom pohári. Ale presadili sa a vo federácii sa to vnímalo ako excelentný počin, lebo sme lyžiarski internacionáli a ona dostala do povedomia malú krajinu Slovensko. Slovensko je pre nás veľmi dôležitý člen, už v sedemdesiatych rokoch tam boli vynikajúce preteky, medzi krásnymi kopcami Vysokých Tatier. A teraz nedávno opäť v Jasnej. Aj v mužskej kategórii sa už presadil výborný lyžiar Žampa. Veronika zohrala v tejto misii neoceniteľnú úlohu."

A čo bude ďalej?

A ani samotná Velez-Zuzulová pri rýchlej retrospektíve svojej kariéry nenašla nič, čo by druhýkrát robila ináč: "Všetko je ešte príliš čerstvé, ale neľutujem ani jednu minútu. Myslím si, že moja kariéra bola dosť pestrá a sprevádzaná rôznymi zraneniami, ale vždy som sa z toho dostala. Dokázala som sa postaviť a ísť ďalej a stále bojovať s tými najlepšími. Počas tých približne sedemnástich rokov som takmer stále bola v kontakte so slalomárskou špičkou. Nemyslím si, že som mohla urobiť niečo lepšie."

Aj rýchly pohľad vpred generuje len obrysy, zatiaľ nič konkrétne: "Rozmýšľam a snažím sa tie veci v hlave utriediť. Možností je viac ako som predpokladala. Teraz si len vybrať správnu cestu, zatiaľ je to v štádiu hľadania, ale keď už budem rozhodnutá na sto percent, dám to na známosť."

Isté dva záchytné body však Veronika Velez-Zuzulová naznačila. Plánované materstvo a - ako ináč - lyže.